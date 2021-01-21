شركة حكومية جديدة تستعد لطرح أسهمها في البورصة

عينت شركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية مكتب «بي دي أو» مستشارا ماليا مستقلا لتقييم الشركة قبل طرحها في البورصة، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن مصادر.

وكانت إي فاينانس المملوكة للدولة قد كلفت مكتب بيكر تيلي في 2019 بإعداد دراسة القيمة العادلة لسعر سهم الشركة، لكن يبدو أن الأخيرة استغرقت وقتا طويلا في العملية مما دفع إي فاينانس لتعيين «بي دي أو» بدلا منها، بحسب المصادر.

تنفيذ الطرح في الربع الثاني من العام

من المتوقع أن تنتهي «بي دي أو» من تقييم الشركة خلال الربع الجاري، على أن يتم تنفيذ الطرح بالربع الثاني من العام، بحسب المصادر.

وقالت المصادر إن تحديد الحصة المقرر طرحها عبر زيادة رأس المال سيتم خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة في فبراير المقبل.

وكان من المفترض أن ينفذ الطرح خلال الربع الأخير من 2019 إلا أن الحكومة قررت التأجيل إلى الربع الأول من 2020، ولكنها قررت إرجاءه مجددا للربع الأخير من العام بسبب تداعيات كورونا، قبل أن تؤجله مرة ثالثة للربع الأول من 2021.

وتوقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، ارتفاع السيولة بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة ما يعزز من قدرتها على توفير تمويل للشركات ومنح الشركات الراغبة في الطرح فرصة لدخول السوق.

وجرى تعيين بنك الاستثمار الحكومي إن آي كابيتال كمستشار للحكومة في عملية الطرح، فيما جرى تعيين تحالف يضم شركة فاروس القابضة وبنك الاستثمار رينيسانس كابيتال للقيام بدور المنسق المالي.