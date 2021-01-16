مصادر: شركة تابعة لمؤسسة صحفية حكومية تدير «التوحيد والنور» بعد التحفظ عليها

كشفت مصادر، أنَّ لجان التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية، أوكلت الأسبوع الماضي إدارة، بعض من فروع التوحيد والنور المملوكة لرجل الأعمال سيد رجب السويركي، والمتحفظ عليها منذ ما يقرب من شهر، لإحدى الشركات التابعة لمؤسسة صحفية قومية لإدارتها.

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إنَّ التحفظ شمل الأموال وبعض من الفروع، المملوكة لـ لسويركي وأسرته.

أسرة السويركي تتبرع بـ10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

وألقي القبض على السويركي مطلع شهر ديسمبر الماضي، مع آخرين بتهمة دعم وتمويل جماعة إرهابية ونشاطتها.

ويخضع السويركي حاليًا للتحقيقات على ذمة هذه القضية، ويجدد الحبس له على ذمة التحقيقات.

وتبرعت أسرة السويركي لصندوق تحيا مصر، بمبلغ 10 ملايين جنيه، واشتهر السويركي، الذي بدأ حياته بالتجارة في محل صغير في العتبة، بكثرة زوجاته، خاصة الفتيات البكر، وله من الأبناء ما يقرب من 26 ابنًا.

وحكم السويركي من قبل، في القضية المعروفة بقضية تعدد الزوجات، عام 2002، لجمعه بين 5 زوجات في وقت واحد، وخلال التحقيقات معه، تبين أنَّه تزوج بـ30 فتاة من العاملات عنده في سلسلة المحلات.

وعوقب السويركي في هذه القضية بالسجن لـ5 سنوات، وخفف الحكم بعد الاستئناف لـ3 سنوات فقط.

والسويركي من مواليد عام 1945 في محافظة الدقهلية، وعُرف بكثرة زيجاته وتعددها، ومنذ أيام قليلة تقدمت ضده إحدى طليقاته ببلاغ للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، تتهمه فيه أبنائه بإجهاضها عنوة، خلال فترة وجودة في السجن، في القضية التي سجن فيها بسبب الجمع بين الزوجات.