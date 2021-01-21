«شعراوي» يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالوادي الجديد

شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على متابعة المشروعات التنموية المنفذة بالمحافظات، خاصة التي تمس حياة المواطنين؛ لسرعة الانتهاء منها في توقيتاتها الزمنية المحددة.

وفى سياق متصل، استقبل «شعراوي» اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة .

وشهد اللقاء متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة، التي تقدر استثماراتها بحوالي 269.4 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات في القطاعات الخدمية كافة بالمحافظات، وتذليل أي مشكلات تعترض التنفيذ.

وأوضح وزير التنيمة المحلية، أنه تم خلال اللقاء متابعة تنفيذ المشروعات التي نفذت ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في مجالات البنية التحتية كافة، وتضمنت المرحلة الأولى بالوادى الجديد، تنفيذ 17 مشروعا في 7 قرى بتكلفة 139 مليون جنيها، ويستفيد منها أكثر من 13 ألف مواطنا، فيما ينفذ 43 مشروعا في المرحلة الثانية من المبادرة بتكلفة 304 ملايين جنيه، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني القرى.

تحويل الآبار الجوفية من العمل بماكينات الديزل للعمل بالطاقة الشمسية

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن اللقاء تضمن أيضا جهود محافظة الوادى الجديد في تحويل الآبار الجوفية من العمل بماكينات الديزل؛ للعمل بالطاقة الشمسية، ترشيدا للإنفاق والتحكم في كميات المياه الجوفية، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بالمحافظة.

وأشاد «شعراوي» بما تشهده محافظة الوادي الجديد من تطور سريع ومستمر، لتصبح من المحافظات الواعدة في عدد من القطاعات المهمة اقتصاديا، مؤكدا أنها تنعم بعدد من المقومات الطبيعية؛ إذ تعد من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية في الإشعاع الشمسي، ما يجعلها مثالا جيدا للمحافظات التي تتجه للعمل بالطاقة الشمسية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى استعراض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشأت، ومباني مجالس المدن والوحدات المحلية، ومواقف سيارات النقل العام والخاص بمختلف أنواعها، مشددا على عدم التهاون بأي إجراءات، وضرورة توخى الحذر، والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وأكد «شعراوي» أن اللقاء تناول أيضا متابعة تنفيذ القرار الوزارى الخاص بمواعيد إغلاق المحال العامة والورش الحرفية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موضحا أن اللقاء تابع أيضا ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وسداد رسوم الجدية ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة، حرصا على حقوق الدولة والمواطنين.