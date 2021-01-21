بايدن يقيل 3 مسؤولين عينهم ترامب بعد رفضهم الاستقالة

رفض 3 مسؤولين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الاستقالة بناء على طلب الإدارة الجديدة، ما اضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن لاستخدام صلاحياته بإقالتهم من مناصبهم.

وقال موقع «سليت»، إن 3 من كبار المسؤولين المعينين من الرئيس السابق ترامب، تعرضوا للإقالة.

في حين أكد الجراح العام جيروم آدامز أن إدارة بايدن طلبت منه التنحي قبل تنصيب بايدن، وفق ما نقله موقع «ذا هيل»، وكتب آدامز على تويتر: كان شرف حياتي أن أخدم هذه الأمة، وسأفعل كل ما بوسعي لضمان حصول الجميع على فرصة متساوية لتحقيق الصحة والحفاظ عليها.

واختار بايدن الجراح العام السابق فيفيك مورثي للعودة إلى المنصب من جديد.

واستقال العديد من المسؤولين الذين عينوا في عهد ترامب قبل فترة وجيزة من تولي بايدن دفة القيادة في البيت الأبيض.

لكن 3 مسؤولين رفيعي المستوى رفضوا طلب الإدارة الجديدة بالاستقالة، ما دفع بايدن لاتخاذ قرار فوري بإقالتهم، وهم رئيس الوكالة الإعلام للإعلام مايكل باك، ومديرة مكتب الحماية المالية للمستهلك كاثي كرانينجر، بالإضافة إلى بيتر روب الذي يعمل مستشار المجلس الوطني لعلاقات العمل.

وفي ظل إمكانية الديمقراطيين حسم أي تصويت داخل مجلس الشيوخ، بوجود صوت نائبة الرئيس كمالا هاريس الذي يرجح كفة الديمقراطيين المتساوية مع الجمهوريين، فإن بايدن بإمكانه تمرير التعيينات الجديدة بسلاسة.

وبحسب موقع «بلومبيرج»، فإن البيت الأبيض أخطر روب بإقالته بعد دقائق فقط من أداء بايدن اليمين الدستورية.

وكان النقابيون طالبوا بإقالة المستشار العام بعد أيام فقط من انتخابات نوفمبر، مشيرين إلى سجل المحامي المتمثل في الانحياز لأصحاب العمل في القضايا الرئيسية والجهود المبذولة لكبح جماح المكاتب الإقليمية للوكالة.

لكن خطوة الرئيس بايدن أغضبت الجمهوريين والمدعين التجاريين الذين قالوا إنها تهدد الوضع المستقل للوكالة، وأنها في اتجاه مغاير لدعوة بايدن للوحدة في خطاب تنصيبه.