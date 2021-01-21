«الشباب» تطلق أولى ورش عمل للتحول الرقمي «بكرة ديجيتال»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إطلاق أولى ورش عمل التحول الرقمى لمبادرة «بُكرة ديجيتال»، لنشر وتعزيز الثقافة الرقمية في إطار تعاون وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة.

وانطلقت اليوم فعاليات ورش عمل التحول الرقمى لمبادرة "بُكرة ديجيتال"، بمشاركة كُل من المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، واللواء إسماعيل الفار وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.

وتأتى هذه الورش التدريبية كخطوة أولى لتنفيذ مبادرة «بُكرة ديجيتال»، والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والشراكة مع شركة «مايكروسوفت»، ومؤسسة «كير مصر للتنمية» فى منتصف ديسمبر 2020 بمحافظة بورسعيد باعتبارها أول محافظة رقمية، وسيتم تنفيذ المبادرة بكافة المحافظات تباعاً.

يذكر أن «بُكرة ديجيتال» هي مبادرة قومية لتنمية القدرات الرقمية للشباب بكافة محافظات مصر، تهدف إلى نشر وتعزيز الثقافة الرقمية للفئات المستهدفة من النشء والشباب من سن 14 وحتى 40 عامًا، لتطوير مهاراتهم الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجي، بدءً من محو الأمية الرقمية وحتى التأهيل للحصول على شهادات معتمدة بما يمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل.

وتأتى المبادرة تنفيذًا لاستراتيجية مصر الرقمية وتضافر جهود الدولة لبناء الإنسان المصري رقميا، واستكمالا لمشروع «طور وغير»، والذي تنفذه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وكذلك جهود قطاع التطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر وتعزيز الثقافة الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن.

وتستهدف ورش العمل المدربين المعتمدين بوزارة الشباب والرياضة، في إطار تعزيز المعارف والمهارات الرقمية لمدربي المبادرة، والمكلفين بتنفيذ الدورات التدريبية للفئات المستهدفة بمراكز الشباب بمختلف المحافظات ومن خلال المحاضرات من بعد عبر الإنترنت.

يشار إلى أنه سيتم إتاحة ورش العمل لكافة متدربي مبادرة «بكرة ديجيتال» بما يتيح الحصول على شهادة التحول الرقمي من شركة «Certiport» العالمية، عبر الوكيل المصرى شركة «Skills Plus» والقائمة على تنفيذ ورش العمل.

وتتضمن الورش عدة محاور تدريبية حول مفاهيم وأهمية التحول الرقمى، المواطن الرقمى، وإدارة المعلومات والاتصالات، والأمن وسلامة المعلومات، والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الإلكترونية والبلوك تشين، والشمول المالى، والتوقيع الإلكتروني، إضافة إلى التعرف وكيفية استخدام تطبيقات التحول الرقمى بما يتيح الاستخدام الآمن والفعال على تطبيقات ومنصات الخدمات.