وزير الشباب والرياضة يزور نادي« سيتي كلوب» في كفر الشيخ

يجري الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، زيارة اليوم لمحافظتي كفر الشيخ والمنوفية، لتفقد فرع نادي« سيتي كلوب».

وقال بيان صادر عن ديوان محافظة كفر الشيخ، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سيتفقد فرعي نادي سيتي كلوب في مدينتي كفر الشيخ وشبين الكوم.

وذكر البيان: «وتبدأ الزيارة بآداء صلاة الجمعة في كفر الشيخ ثم زيارة فرع النادي وبعدها التوجه إلى شبين الكوم وحضور المؤتمر الصحفي للسيد وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنوفية».