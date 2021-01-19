تفاصيل مسابقة «أنا والآخر» من الشباب والرياضة بجوائز قيمتها 37500 جنيه

تحت شعار «مصر أولاً.. لا للتعصب» أعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق مسابقة «أنا والآخر»، لاختيار أفضل حملة توعوية لشباب الجامعات، والتي تتضمن مبدأ عدم التنمر والمساواة وعدم التعصب بين جميع أطراف المجتمع من جوانب عديدة منها، «الجنس، اللون، العرق، الديانة، الرياضة»، بالإضافة إلى توجيه الرسالة للنشء والشباب، ذلك في إطار إلا بالفن والإعلام كقوى ناعمة لها صداها على المجتمع المصري في تصحيح المفاهيم.

شروط المشاركة بالمسابقة

المسابقة تنفذ من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، وحدد «الإدارة العامة للجامعة» شروط المشاركة بالمسابقة، وهي:

أن يتراوح سن المتقدم من 18 حتى 35 عاما.

تضم كل حملة فريق عمل يتكون من 4 أو 5 مشاركين كحد أقصى.

تستخدم كل حملة أساليب عرض مختلفة «فيلم قصير، صور، إعلان إذاعي، بوسترات».

لا تزيد مدة الفيديو عن 45 ثانية بجودة HD ، بالإضافة إلى نسخة أخري معدلة بمدة زمنية 20 ثانية، ومدة إعلان الراديو 20 ثانية.

كل حملة توعوية لابد أن يتوافر بها، «التسويق الاجتماعي، التسويق الالكتروني، أساسيات التسويقـ استراتيجيات الإعلام الإبداعية، مواد ترويجية، الإعلان الإلكتروني».

يجب مراعاة كل ما يخالف الآداب العامة أو النظام العام.

جوائز المسابقة

حددت الوزارة قيمة جوائز المسابقة مبلغ 37500 جنيه توزع على 15 فائز بواقع 5 فائزين لكل مركز كالتالي:

يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 3500 جنيه لكل مشترك بإجمالي 17500 جنيه

أما الفائز بالمركز الثاني يحصل على 2500 جنيها لكل مشترك بإجمالي 12500 جنيه.

ويحصل الفائز بالمركز الثالث على 1500 جنيه لكل مشترك بإجمالي 7500 جنيه.

وأوضحت «الشباب» أن تحكيم الحملات من قبل لجنة تحكيم متخصصة بعد وضع شروط مسبقة تتناول الأفكار وطريقة عرضها واختيار أفضل 3 حملات فائزة.

يتم التسجل من خلال تحميل الفيديوهات والإعلان الإذاعي على اليوتيوب، ومن ثم وضع الروابط على موقع التسجيل للتحكيم من المتاح على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، علما بأن أخر موعد للتقديم بالمسابقة 23 مارس 2021.