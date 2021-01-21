ديوان المنيا يعلن عن وظائف شاغرة للمهندسين: الشروط وطريقة التقديم

أعلن ديوان عام محافظة المنيا عن حاجته إلى التعاقد مع 4 من المهندسين والمتخصصين في مجال «GIS»، للانضمام للعمل بوحدة البنية المعلوماتية المكانية بإدارة التحول الرقمي بالمحافظة، بوظيفة مطور نظم ومعلومات جغرافية.

شروط التقديم:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة قسم حاسبات، أو بكالوريوس حاسبات ومعلومات.

- إجادة استخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية «ARC GIS» وبرمجتها.

- إجادة البرمجة بلغات python - C# - Java.

- إجادة برمجة قواعد البيانات بلغة SQL، ويفضل برمجة تطبيقات المحمول Android وإيجاد برمجة تطبيقات الـ Web.

- يفضل من يكون مشروع تخرجه في تطوير وبرمجة النظم الجغرافية.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصلة من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- الأجر الشهري الكامل يصل إلى خمسة آلاف جنيه شهريًا، وفقًا للخبرات المتقدم.

والمستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة موقف التجنيد للذكور، والخدمة العامة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة الخبرة والدورات التدريبية الحاصل عليها.

وتُقدم الطلبات بمقر الإدارة العامة بإدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة المنيا، اعتباراً من الأحد الموافق 24 يناير الجاري حتى 31 من الشهر نفسه.

وكانت الهيئة العامة لتنمية الصعيد بالمنيا، أعلنت عن حاجتها الي بعض التخصصات سواء ندبًا من الجهات الحكومية أو التعاقد لغير العاملين بالجهاز الحكومي، للعمل بمحطة دواجن بالمنطقة الصناعية بالمنيا.

وتقدم الطلبات للأطباء والمهندسين الزراعيين بمكتب هيئة تنمية الصعيد بديوان عام محافظة المنيا وتقدم الطلبات لجميع العاملين دون الأطباء والمهندسين بالمقر الإداري لشركة اتحاد الأطباء البيطريين 38 شارع الخلفاء المتقاطع مع شارع العبور بجوار جمعية نصر أكتوبر بأرض سلطان بمدينة المنيا، وآخر ميعاد لتقديم الطلبات يوم الأربعاء الموافق 27 يناير الجاري.

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