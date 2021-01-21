شماريخ ونتيجة بصورتها.. «الوطن» توثق لحظات تنصيب هاريس مع عائلتها الهندية

على بعد 7472 ميلًا من العاصمة الأمريكية واشنطن، جلس جوبالان بالاتشاندران، يتابع بكل فخر ابنة شقيقته «كامالا»، وهي تؤدي اليمين الدستورية كأول امرأة تتولى منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ 30 أبريل من عام 1789.

مشاعر مختلطة من الفخر والمسؤولية والحب اجتمعت في قلب العائلة الهندية، القاطنة في العاصمة دلهي، ويقول جوبالان بالاتشاندران خال كامالا هاريس، لـ«الوطن»، إن على كامالا فعل ما علمته شقيقتي شيامالا لها، إنها بالفعل اجتهدت ووصلت إلى هذا دون مساعدة أحد، واعتمدت على نفسها، ولقد تواصلت معها فترة حملتها الانتخابية وخلال التصويت وتبادلنا الرسائل دائما، لقد أبلت بلاء حسنا وتوج مجهودها بالنجاح إنها الآن نائب رئيس الولايات المتحدة.

يرى بالاتشاندران، أن ابنه شقيقته قادرة على تحمل المسؤولية، لأن لديها من الخبرة السياسية ما يكفي للتغلب على أية مصاعب بالإضافة إلى نشأتها في أسرة ساعدتها على تكوين شخصية رائعة، مؤكدا: «أكرر دعمي لها وفخري بها لأبعد الحدود، وأهنئها بمنصبها الجديد التي تستحقه عن جدارة».

لم يكن الفخر في الهند بـ«كامالا» مقتصرًا على منزل خالها فقط ، الذي أكد أن قرية «ثولاسيندرابورام»، مسقط رأس جدها لأمها والتي تبعد حوالي 320 كم عن مدينة تشيناي، احتفلت بابنتهم التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه عبر تغلبها على جميع المصاعب التي واجهتها في طريقها لتحقيق ذلك الإنجاز في الولايات المتحدة الأمريكية.

بالتزامن مع مراسم تنصيب كامالا هاريس نائبة لرئيس الولايات المتحدة، أقام سكان القرية الاحتفالات وأطلقوا الألعاب النارية ووزعوا تقويم العام الجديد، وعليه صور بايدن ونائبته وصلوا من أجلها في المعبد، فالسيدة التي تنتمي إلى "ثولاسيندرابورام"، لازمتها هتافات المؤيدين لها في السباق الانتخابي في أمريكا، ودعوات أهل القرية في الهند.

ولدت كامالا هاريس في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، عام 1964، لأبوين مهاجرين، من أم هندية وأب جامايكي، وبعد انفصال والديها، نشأت هاريس بشكل أساسي في كنف والدتها الهندوسية، شيامالا، وهي باحثة في مجال بحوث علاج السرطان وناشطة مدنية، كانت كامالا على ارتباط وثيق بتراثها الهندي.

ورافقت كامالا والدتها لزيارة الهند عدة مرات، لكنها تقول إن والدتها تبنت ثقافة السود في أوكلاند، وغمرت ابنتيها، كامالا وأختها الصغرى مايا، بتلك الثقافة.