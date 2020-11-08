كامالا هاريس للأمريكييين: أنتم منحتم فجرا جديدا للولايات المتحدة

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن عضو الكونجرس جون لويس قبل وفاته كتب أن الديمقراطية ليست دولة ولكنها حركة أو فعل، ومعنى ذلك أن ديمقراطية الولايات المتحدة ليست مضمونة وهي قوية كإرادتنا للقتال من أجلها، وليست حالة ولكنها فعل، وحمايتها تتطلب كفاحا وتضحية ولكن هناك فرحا في ذلك وهناك تقدم لأننا نحن الشعب لدينا القوة لبناء لمستقبل أفضل.

وأضافت خلال خطاب لها، "وحينما كانت ديمقراطيتنا محلا للاستفتاء في هذه الانتخابات وبروح الولايات المتحدة على المحك والعالم كان يراقب أنتم منحتم فجرا جديدا للولايات المتحدة، لموظفينا في الحملة والمتطوعين هذا الفريق الرائع شكرا لكم، ولكل الموظفين الذين عملوا في الولايات والذين عملوا بدون ملل لاحتساب كل الأصوات ممتنين لكم كثيرا وحميتم نزاهة الانتخابات، وللشعب الأمريكي شكرا لكم لأنكم شاركتم بأرقام قياسية لتسمعوا أصواتكم".

وكان مؤشر CNN أظهر فوز بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا، التي ولد فيها، ما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.

وتمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أن إجمالي ما لديه حاليًا 273 صوتًا.