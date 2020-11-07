فيديو.. نائبة الأمريكي كامالا هاريس تهنئ بايدن عبر الهاتف: لقد فعلناها

وجهت كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي المنتخب، التهنئة إلى جو بايدن، على فوزه بالرئاسة، في اتصال هاتفي عبر الهاتف، السبت، حسب قناة أيه بي سي الأمريكية.

ونشرت هاريس عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو، صوره زوجها دوغ إيمهوف، وهي تتحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قائلة: "لقد فعلناها، فعلناها يا جو.. ستصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة".

وغرد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بعد دقائق من إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه الرئيس المنقضية ولايته دونالد ترامب.

وقال بايدن على تويتر:" أمريكا، يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدكم بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين- سواء أدليتم بصوتكم لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعتموه فيّ".

وأعلنت شبكة فوكس نيوز فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وأصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

وشهدت انتخابات الرئاسة الأمريكية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.

وفي وقت سابق، قالت وكالة فرانس برس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر اليوم البيت الأبيض ووصل إلى ناديه للغولف في فرجينيا.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد، السبت، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، "يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف" على أنه الرابح في الانتخابات، وذلك عقب حسم بايدن السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.

وأضاف ترامب في بيان أن حملته سترفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين المقبل للاعتراض على نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا التي منحته مفاتيح الدخول إلى البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي، الذي غادر البيت الأبيض قبيل الإعلان عن فوز بايدن في السباق الرئاسي: "الانتخابات لم تحسم بعد"، مضيفا أن بايدن "يتعجل إعلان فوزه زيفا".