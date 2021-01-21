ضبط 50 ألف كمامة طبية و2 طن منظفات صناعية مغشوشة في الغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، بالاشتراك مع مديرية التموين، اليوم الخميس، من ضبط 50 ألف قطعة كمامة طبية و2 طن منظفات صناعية مغشوشة، قبل طرحها للبيع في الأسواق.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط 50 ألف قطعة كمامة طبية بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و200 متر أقمشة (مستلزمات إنتاج) بدون مستندات مجهولة المصدر، وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص.

كما ضُبط 2,5 طن منظفات صناعية (كلور) مجهول المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحاضر وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق النيابة العامة لتجرى شؤونها.

في سياق آخر، قامت الوحدات المحلية بمركز ومدينة سمنود برفع 14 طنًا من القمامة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية أبوصير برفع 8 أطنان من الطريق العام الواصل بين قريتي الناصرية وأبوصير، كما قامت الوحدة المحلية لقرية ميت عساس برفع 6 أطنان من من طريق سمنود - المنصورة.

وفي حي أول المحلة الكبرى، قام عمال النظافة بكنس الشوارع الرئيسية والميادين العامة ورفع الأتربة ورفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها ونقلها بسيارة الكبس الآلي بجميع مناطق الحي، وكذلك رفع أكوام القمامة من نقاط تجميع القمامة ونقلها بالمعدات والسيارات اللازمة بمناطق (ميدان المحطة - طلعت حرب - منشية الزهراء - محيط المجزر الآلي - مجمع المحاكم - محب - أبو راضي - محلة البرج - سعد زغلول - ميدان بسيسة - أمام مسجد جاويش بسوق اللبن - سوق الحدادين - ميدان الصهريج) ومازال العمل مستمراً .

وكذلك قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا باستكمال أعمال النظافة ومسح النيوجرسي وجانبي الطريق ورفع آثار الأمطار من علي الطريق السريع طنطا - المحلة وأمام محطة قطار شبشير الحصة وعلى طول القطاع، كما تم رفع أتربة وقمامة كوبري اخناواى وطريق الملاحة حتى مساكن نفيا.