تفاصيل المسلسل الكوميدي «في بيتنا روبوت» قبل عرضه بـ3 أيام

روج أبطال مسلسل «في بيتنا روبوت» للعمل الدرامي الذي من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الفنان هشام جمال، أن العد التنازلي لعرض مسلسل «في بيتنا روبوت» الذي يبدأ أول حلقاته يوم 24 يناير الجاري، والذي يشارك في بطولته، وعلق عليه قائلاً، «فاضل 3 أيام على عرض مسلسل في بيتنا روبوت.. تفتكروا يوسف بيشتغل أيه؟ مش مخترع على فكره».

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي كوميدي، «في بيتنا روبوت»، من بطولة شيماء سيف، وعمرو وهبه، وليلى زاهر، وهشام جمال، ودلال عبدالعزيز، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

تقدم شيماء سيف المسلسل من خلال ثلاثة قصص مختلفة كل واحدة من 15 حلقة، الأولى وهى «فى بيتنا روبوت» من تأليف السيناريست أحمدى محمدى والثانية يكتبها السيناريست أمين جمال وجاري اختيار مؤلف للثالثة، والعمل من وليد الحلفاوى.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة cbc كعرض أول 8 مساء، ثم الإعادة 2:30 صباحا، 12 ظهرا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11 مساء، والإعادة 5 صباحا، و2 ظهرا .

برومو المسلسل قبل عرض المسلسل

وكانت شركتا سينرجي وروزناما منتجا المسلسل طرحت البرومو الخاص بالعمل، والذي حقق ما يقرب من 1 ألف مشاهدة، ويحمل خلاله العديد من المفاجآت للجمهور، حيث ظهرت الفنانة شيماء سيف صلعاء تمامًا وكذلك الفنان هشام جمال الذي تخلي عن شعره الطويل في هذا المسلسل وظهر بشعر قصير لأول مره منذ ظهوره على الساحة الفنية.

ضيوف الشرف بالمسلسل

ويشارك بالعمل عدد من ضيوف الشرف، منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن وعدد أخر من النجوم، والمسلسل من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.