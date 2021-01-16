شيماء سيف: «نفسي أعمل دور رقاصة»

حلِّت الفنانة شيماء سيف، ضيفة على برنامج «لايڤ من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة ON.

وكشفت «شيماء» خلال اللقاء أنها من مواليد 7 أغسطس 1987، واسمها بالكامل «شيماء فتحي محمد رشاد»، أما اسم «سيف» فهو نسبة للمخرج سيف ممتاز الذي اكتشفها وله فضل كبير عليها، مضيفة: «هو اللي اكتشفني فحبيت اديله اسمي للأبد».

وتابعت «شيماء»، خلال اللقاء، أنها تعشق المقالب، وتنفذها في أصحابها وزملائها في التصوير، وكذلك في زوجها الذي يعاني كثيرا من هذا الأمر، لكن رغم ذلك لديه أمل أن تتراجع عن ذلك، قائلة: «عنده أمل إني اتغير وابطل أعمل كده».

وعن الدور الذي تريد تقديمه، أكدت شيماء سيف، أنها تتمنى تقديم دور راقصة، وأضافت ضاحكة: «نفسي أعمل دور رقاصة لأني حاسة أن أدائي فيه هيكون كويس.. عندي إمكانيات مدفونة، لكن لما برقص ببقى حاسة إني برقص جامد بس مرة اتفرجت على نفسي اكتشفت إن الكوڤر الخارجي مداري كتير، فمش عارفة اللي جوا يوصل أزاي من برا».

وكانت شيماء سيف، قد دافعت قبل شهور عن نجل الفنان محمد رمضان، بعد تعرضه للتنمر، إذ كتبت عبر حسابها الخاص على «فيس بوك»: «الفنان أو الفنانة من دول لو خبى ابنه عن الأضواء أو حط على وشه في الصور قلب أو أي حاجة عشان ميتعرفش ويعيش حياة طبيعية تمسكوه تبهدلوه وهات يتلقيح وهو فاكر نفسه مين وهو يعني محدش خلف غيره وكلام من ده كتير.. يضايق ويسم البدن ولو عاش حياته طبيعي، ونزل صور ولاده تستلموه تريقة هو وعياله وأهله بلا رحمة، والكارثة أن التريقة على لون وشكل يعني هو ملوش أي ذنب وأنت يا جميل يالي مفيش فيك غلطة بتعترض على خلقة ربنا طب نعمل إيه طيب؟! والسؤال هنا كمان اللي بيكتب كده ده ضميره مش بيأنبه ولو لحظة صغيرة ؟!».