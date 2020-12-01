شيماء سيف تطلب الدعاء لزوجها: سلامتك يا حبيبي

يمر المنتج محمد كارتر، زوج الفنانة شيماء سيف، بوعكة صحية، وذلك حسب ما أعلنته الأخيرة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وطلبت شيماء، من متابعيها وجمهورها، بضرورة الدعاء لزوجها الذي يمر بظروف صحية، دون أن تكشف عن تفاصيل هذه الوعكة.

وكتبت شيماء سيف، عبر خاصية "استوري" بحسابها على موقع "انستجرام"، من خلال نشر صورتها بصحبة زوجها، قائلة: سلامتك يا حبيبي ألف مليون سلامة عليك.

وتابعت: إن شاء الله هتخف وتبقى زي الفل، قدر الله وما شاء فعل دعواتكم.

وكانت الفنانة شيماء سيف، قد أبدت استياءها مما نسب إليها من تصريحات تفيد بتعرضها لـ"السب" من زوجة محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، بعد تعزيتها فيه عقب ما سمعته عن وفاته.

وأعادت سيف نشر التصريح المفبرك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت عليه قائلة: "كدب كدب كدب، بجد نفسي أعرف بتستفادوا إيه من الاشاعات دي؟ أنا أصلاً عمري ما قابلتها غير في فرح وكان شيكابالا جنبها وسلمنا واتصورنا، بتألفوا الحاجات دي وبتجيبوها منين؟".

ولم تكن هذه الشائعة هي الأولى من نوعها التي تتعرض لها شيماء خلال الأيام الماضية، حيث سبق وانتشرت أنباء تفيد بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وهو ما نفته الفنانة في تصريحات صحفية، مؤكدة أنها لا تعاني من أي متاعب صحية، ولا تعاني من أي أعراض الوباء العالمي.

وتواصل شيماء سيف تصوير مشاهدها في مسلسل "بالقوة" الذي يعد أولى بطولاتها في مجال الدراما التليفزيونية، والذي يتكون من 3 قصص بواقع 15 حلقة لكل قصة، حيث تحمل القصة الأولى اسم "في بيتنا روبوت"، ويشارك في بطولتها كل من دلال عبدالعزيز، ليلى أحمد زاهر، هشام جمال.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الكوميدية التي تهوى سيف تقديمها خلال الأعوام الأخيرة، ومن المقرر عرضه خارج سباق دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد أبوالسعد، وإخراج وليد الحلفاوي.

وعلي الجانب الآخر، تنتظر الفنانة الشابة عرض فيلم "العنكبوت" للمخرج أحمد نادر جلال، وبطولة الفنان أحمد السقا، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهائها من تصوير دورها فيه، ويشاركها البطولة كل من مني زكي، ظافر عابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفي، زكي فطين عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد ناير.