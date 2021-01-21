صحة المنيا تتابع حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، من خلال زيارات منزلية مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وأشار المحافظ، في تصريح له،اليوم، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان، بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا المستجد، في العزل المنزلي، ضمن خطة الدولة لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة يتم تنفيذها من خلال 45 فريقا طبيا، بينها 18 فريقا متحركا، يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 27 فريقا ثابتا.

وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، مؤكداً توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على إعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

يشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، جنوب المنيا، حررت اليوم الخميس، 33 محضرا لمواطنين لعدم إرتداء الكمامة، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية ولعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية.

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