رئيس النواب للأعضاء: لن نعطي الكلمة لمن فات دوره وهو خارج القاعة

وضع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدد من الضوابط تتعلق بإعطاء الكلمة خلال الجلسة العامة المنعقدة للاستماع إلى بيان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته، قائلا: «من فات دوره وكان خارج القاعة فلن نعطيه الكلمة، عليكم البقاء لحين النداء على اسم النواب لإلقاء كلمتهم في الجلسة العامة.

وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء، بعدم التوافد على المنصة أثناء الجلسة العامة، وإرسال رسائلهم مباشرة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.

وانتقد النائب أحمد فرغل، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، ضعف التطوير في المراكز الشبابية على مستوى المحافظات والأندية.

بعض الأندية ستختفي خلال 3 سنوات

وحذّر فرغل، من اختفاء بعض الأندية، قائلا: «قالوا إن النادي المصري البورسعيدي، في شرخ بأحد جدران مدرجاته، ومع ذلك محصلش أي تطوير من سنتين، وأهل بورسعيد رافضين هدم الاستاد، نشعر أنّ هناك مؤامرة لهدم استاد النادي المصري»، وهو ما عقّب عليه رئيس المجلس بحذف كلمة «مؤامرة» من المضبطة.

واستطرد فرغل: «في ظل هذا الوضع ستختفى كثير من الأندية خلال الـ3 سنوات المقبلة، مثل المصري والاتحاد والإسماعيلي، ولن يبقي إلا أندية الشركات».

طالب النائب أحمد العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، بغرس حب الرياضة في نفوس الشباب، متابعا: «جيوش العالم تعتمد على الكفاءة البدنية في إعداد أفرادها المقاتلين، وإذا أردنا شباب صحي قوي لا يتعاطى المخدرات فعلينا بالتركيز على المراكز الشبابية».