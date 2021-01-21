قطع مياه الشرب عن وسط مدينة أسوان بالكامل للصيانة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب عن وسط المدينة بالكامل غدا الجمعة، ولمدة 7 ساعات، نظرا للقيام بأعمال صيانة.

وذكرت شركة مياه الشرب، فى بيان لها،اليوم، أن الشركة بصدد القيام بأعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بكورنيش النيل من مجلس المدينة وحتى نادي أسوان الرياضي، بالإضافه لتنفيذ خطوط انحدار من مقام السيدة نفيسة وحتى تقاطع شارع المطار مع السوق السياحى.

وأشار بيان الشركة، إلى أن ذلك سيترتب عليه ايقاف محطتي مياه «جبل تقوق وفريال» وقطع المياه عن وسط المدينة بالكامل وتشمل «عباس فريد»، أطلس، مناطق شرق البندر بالكامل، الشيخ هارون، خور المحمودية، المسلة، النفق، منشية النوبة، صالح حرب، الكسارة الناصرية».

وأوضحت أن قطع المياه سيبدأ من الساعة العاشرة مساء الجمعة 22 يناير 2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت 23 يناير 21، وعلى المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

على جانب متصل أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بعقد جلسات إستماع لعرض الخطط التنموية على ممثلى أهالى القرى المستهدفة بمبادرة «حياة كريمة» بحضور مسئولى القطاعات التنفيذية ووحدة حياة كريمة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية مع تطبيق الأجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورنا، بالإضافة إلى الوقوف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية المختلفة، لافتاً إلى عقد 10 جلسات إستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين في القرى على أن يتوالى تدريجياً عقد جلسات الإستماع بكافة القرى الأخرى في حضور مسئولى 12 قطاع تنفيذي للبنية التحتية والخدمات .

ومن جانبه أوضح نائب المحافظ أحمد شعبان، أن جلسات الاستماع لها العديد من النتائج الإيجابية لما تقدمه من تواصل مباشر بين المسئولين بالقطاعات التحتية والخدمية المختلفة والمواطنين بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، موضحاً بأنه خلال الجلسات يتم الرد على كافة الإستفسارات التي يعرضها الأهالى بعد عرض مشروعات القطاعات المخطط تنفيذها والتي تتم بواسطة الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء والطرق والغاز الطبيعى والصحة والطب البيطرى والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى ، بجانب دعم الوحدات المحلية في أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء.

وأشار إلى عرض نتائج هذه الجلسات على محافظ أسوان ، علاوة على التنسيق مع الدكتور ولاء جاد المدير التنفيذي لوحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية لرفع نتائجها أولاً بأول إلى المستوى الأعلى حتى يتسنى تلبيتها بالشكل المطلوب في صورة مشروعات خدمية متنوعة .