«الصحة» توضح طرق الوقاية في الأماكن الأكثر نقلا لعدوى كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أكثر الأماكن التى تزيد بها انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة إن الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات هى فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا.

«الصحة» تحدد إرشادات الوقاية من خطر الإصابة بالفيروس داخل المولات

وحددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الوقائية الخاصة بالتواجد فى المولات لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا وجاءت كالتالى:

- لا بد من ارتداء الكمامات بالطريقة الصحيحة عند الدخول للمول.

- لا بد من الالتزام بمسافة لا تقل عن متر ونصف بينك وبين الآخرين لتحقيق التباعد الاجتماعي.

تجنب المصاحفة والتقبيل عند مقابلة الأصدقاء

- المدوامة على غسيل اليدين باستمرار باستخدام الكحول الشخصي واستخدام المناديل الورقية.

- لا تلمس عينك وفمك وأنفك بعد لمس الأشياء لمنع انتقال العدوى إليك.

- تجنب المصافحة بالأيدي والتقبيل أو الأحضان عند مقابلة الأصدقاء واكتفوا بالسلام عن بعد.

- وفى حالة الرغبة فى شراء ملابس جديدة تأكد أنها معقمة.

وقالت الوزارة إنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأطلقت الوزارة عددا من المنصات الإلكترونية لإطلاع المواطنين علي مستجدات فيروس كورونا المستجد وتلقي كافة الاستفسارات الخاصة بالفيروس والإجابة عليها، فضلا عن موقع «صحة مصر» الذي يحمل كافة التفاصيل الخاصة بالفيروس.

كما تستمر الوزارة فى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى فى جميع مستشفياتها على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي الفيروسات المعدية وليس فيروس كورونا فقط.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك انخفاض معدل الإصابات بنسبة 21%، بالإضافة إلى انخفاض حالات الاشتباه وترددها على المستشفيات بنسبة 15%، كما انخفض المتوسط اليومي لحالات الحجز في الأقسام الداخلية بالمستشفيات بنسبة 11%، بالإضافة إلى انخفاض المتوسط اليومي لحالات الحجز بالرعاية المركزة بنسبة 8%.