مصادر: «الصحة» تحصي عدد الأطباء الراغبين في تلقي اللقاح الصيني

قالت مصادر طبيبة بمستشفيي عزل، إن وزارة الصحة أجرت استبيانا بين الأطباء في عدد من المستشفيات المخصصة لعزل كورونا، لمعرفة عدد الراغبين منهم في الحصول على عقار كورونا الصيني، لتوفيره كميات اللقاح المطلوبة للأطقم الطبية في كل مستشفى.

وكشفت المصادر، لـ«الوطن»، أن تطعيم الأطقم الطبية باللقاح الصيني سيجري في نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن اللقاح متوافر منه 50 ألف جرعة حتى الآن، جرى تخزينها في هيئة المصل واللقاح.

وتابعت المصادر بأن الموقع الإلكتروني الخاص بالفيروس والمخصص لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح تأخر، لانتظار الوزارة مزيدا من الشحنات الخاصة باللقاح الصيني والمتوقع استقبالها بنهاية الشهر الجاري.

الأولوية لأطباء مستشفيات العزل

وأضافت المصادر، أنه وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية هناك فئات سيكون لها الأولوية، وهي الأطقم الطبية، لا سيما المتواجدين بمستشفيات العزل والحميات والصدر، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرة إلى أن الأطفال والحوامل ضمن الفئات التي لن تحصل على اللقاح حتى الآن.

ونفت المصادر وجود أي أعراض خطيرة بعد الحصول على اللقاح، لافتة إلى أن الأعراض الجانبية للقاح تتمثل في ارتفاع درجة حرارة وحكة موضع التطعيم وتورم بالجلد وأعراض بسيطة تزول من تلقاء نفسها.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي فى مستشفياتها كافة على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي أولا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي احتمالات خاطئة، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل على منصات التواصل الاجتماعي، لتلقي الاستفسارات المختلفة من المواطنين والاطلاع على آخر مستجدات الفيروس والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124605 حالة حتى اليوم.