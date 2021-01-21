للاسترخاء بإجازة نصف العام.. خريطة المدن الساحلية وأسعار الإقامة بها

بحلول موعد إجازة نصف العام، يحرص كثير من محبي السفر على قضاء عطلة مميزة بأجواء هادئة في إحدى المدن الساحلية، ونظرا لتزامن إجازة نصف العام مع ذروة برودة طقس الشتاء، يحرص الكثير منهم على البحث عن المناطق الأكثر دفئا للسفر لها، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، أبرز المناطق الساحلية التي يمكن قضاء إجازة نصف العام بها، وأسعار الإقامة بالفنادق الخاصة بها وأسعار المواصلات.

1- مدينة دهب

تتميز مدينة دهب بطبيعتها الجبلية الساحلية المتميزة، ويكون الطقس الشتوي الخاص بها مائل للدفء، ما يجعلها من أكثر المدن التي يقصدها راغبي السفر لقضاء إجازة نصف العام.

ما تشمله أقل تكلفة لرحلة دهب

- يشمل ثمن الرحلات الإقامة في فنادق ذات 4 نجوم أو هوستيل أو كامب، حسب عرض الشركة المقدم للعملاء، للإقامة لمدة 5 أيام و4 ليالٍ.

- كما يشمل أيضا انتقالات رحلة الذهاب والعودة من وإلى القاهرة.

- توفر العديد من الشركات رحلات إضافية أخرى داخل دهب مثل رحلات إلى شاطئ اللاجونا.

- تمنح العديد من الشركات رحلات إضافية أخرى مثل رحلات لشاطئ ثري بولز.

كما توفر الشركات عددا من الرحلات الداخلية الأخرى مثل رحلات البيتش باجي والسفاري واليخت داخل البحر، ويتم احتساب ثمنها بقيمة إضافية على سعر الرحلة الأساسي المقدر بـ600 جنيه.

2- مدينة شرم الشيخ

تعتبر مدينة شرم الشيخ من أجمل المناطق السياحة في مصر، وتضم العديد من أماكن الترفيه، حيث يمكنك ممارسة رياضة الغوص ومختلف الرياضات المائية الأخرى، إضافةً إلى الأسواق الشعبية والفنادق الفاخرة والمنتجعات والمطاعم.

أسعار الإقامة في فنادق شرم الشيخ

- فنادق 5 نجوم: يتراوح سعر الإقامة ليلة واحدة في فنادق 5 نجوم بمدينة شرم الشيخ بين 1250 جنيها و1400 جنيه، وفنادق 4 نجوم تتراوح بين 400 و900 جنيه، وفنادق 3 نجوم يتراوح بين 300 و450 جنيها.

أسعار المواصلات

فئة الاقتصادي مميز: تتراوح الأسعار بين 180 جنيها و200 جنيه.

فئة الاقتصادي: تتراوح الأسعار بين 225 جنيها و250 جنيها.

فئة الإيليت مميز: تتراوح الأسعار بين 385 جنيها و400 جنيه.

فئة الإيليت بلاس «دون توقف»: تتراوح الأسعار بين 400 جنيه و450 جنيها.

3- الإسكندرية

يمكن قضاء إجازة نصف العام في الإسكندرية، والاستمتاع بطقسها البارد والأمطار الغزيرة، حيث تعد واجهة للكثير من الراغبين في الحصول على إجازة نصف العام، فالأجواء الشتوية هي أهم ما يميز هذه المدينة الساحلية.

أسعار المواصلات

متوسط أسعار الأتوبيسات من القاهرة إلى الإسكندرية من 80 إلى 120 جنيها.

متوسط أسعار الميكروباص، تبدأ من 55 إلى 80 جنيها، حسب المنطقة التي ستذهب إليها.

متوسط أسعار القطار تبدأ أسعار من 30 إلى 90 جنيها، حسب نوع القطار فرنساوي أو إسباني.

4- الغردقة

تعد مدينة الغردقة من أفضل الوجهات السياحية الشتوية التي يلجأ إليها الكثيرين، نظرًا لسطوع شمسها ودفء جوها خلال فصل الشتاء، كما يحتوى البحر الأحمر على العديد من الأسماك والشعب المرجانية المناسبة لرياضة الغطس و«سنوركلينج» والتي تجذب العديد من الزائرين.

أسعار المواصلات

فئة الاقتصادي «دون دورة مياه»: تتراوح الأسعار بين 185 و220 جنيهًا.

فئة الاقتصادي بـ«دورة مياه»: تتراوح الأسعار بين 225 وحتى 250 جنيهًا.

فئة الإيليت: تتراوح الأسعار بين 385 و420 جنيهًا.

فئة الإيليت «دون توقف»: تتراوح الأسعار بين 400 و550 جنيهًا.

أسعار الإقامة

يتراوح سعر الإقامة لليلة الواحدة بفنادق الخمس نجوم بين 800 إلى 2200 جنيه، فيما يترواح سعر الليلة بفنادق الـ4 نجوم بين 500 إلى 2000 جنيه، وتتراوح سعر الإقامة لمدة ليلة بفنادق الـ3 نجوم بين 300 إلى 1700 جنيه.