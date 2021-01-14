إجراء ولادة قيصرية عاجلة لمصابة كورونا بمستشفى دهب المركزي

أجرى الفريق الطبي بمستشفى دهب المركزي، في محافظة جنوب سيناء، جراحة ولادة قيصرية عاجلة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن السيدة حضرت إلى قسم استقبال والطوارئ بالمستشفى، وهي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، والتهاب بالحلق، مع صعوبة بالبلع، وجرى معرفة التاريخ المرضي لها، وكان التشخيص المبدئي اشتباه إصابتها بفيروس كورونا، وعلى الفور تم إجراء مسحة لها، للتأكد من إصابتها بالفيروس من عدمه.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه بتوقيع الكشف والفحص الطبي وإجراء الأشعة التلفزيونية، تبين أنها حامل في الأسبوع 38، مع وجود نقص شديد بالمياه حول الجنين، ووضعيته غير منضبطة، كما اتضح أنها تعاني من ارتفاع بضغط الدم، مما يعرض حياة الجنين للخطر.

وأضاف أن الفريق الطبي بالمستشفى قرر تحضير المريضة لدخول غرفة العمليات، لإجراء جراحة قيصرية واستخراج الجنين، مشيراً إلى أن الأم والمولود بحالة صحية جيدة، وجرى تحويل المريضة إلى قسم العزل بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، نظراً لتأكد نتيجة المسحة والتحاليل بأن المريضة إيجابي كورونا.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور محمد علاء، مدير المستشفى، وإلى أعضاء الفريق الطبي من أطباء جامعة قناة السويس العاملين بالمستشفى، وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الجامعة، وأطباء وتمريض وفنيين، على جهودهم لإنجاح هذه الجراحة، والتعامل باحترافية وفقاً لمعاير الجودة للتحكم في العدوى.

وضم الفريق الطبي كلا من الدكتورة هبة محمد صابر، مدرس النساء والتوليد بطب قناة السويس، والدكتورة أسماء صلاح، مدرس تخدير بطب قناة السويس، والدكتور عبد الله محمود، طبيب مقيم مؤهل الجراحة، والدكتور مصطفى عبد السميع، طبيب مقيم مؤهل مبتسرين، كما ضم طاقم التمريض كلاً من "إبراهيم الحديدي، وحسن محمد حسن، وهناء جمعة".