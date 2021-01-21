البرلمان يحيل بيان وزير الشباب لمناقشته في اللجنة المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى لجنة الشباب في المجلس، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، حيث ناقش المجلس واستمع إلى بيان وزير الشباب والرياضة، لمدة تزيد عن 3 ساعات اليوم.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إنّ مصر تسعى لتكون مركزًا عالميا لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، حيث استضافت خلال 2019 نحو 61 بطولة عالمية واقليمية، وتم خلال 2020 رغم أزمة كورونا استضافت 11 بطولة عالمية وإقليمية.

وكشف صبحي، عن تحسن مؤشر مصر في التنافسية العالمية في المجال الرياضي، حيث احتلت المركز 38 من 90 دولة في موشر الدول المؤثرة رياضيا.