وزير قطاع الأعمال أمام النواب: 1.5 مليار جنيه استثمارات قطاع النسيج
دمج 23 شركة غزل في 9 شركات في إطار التطوير الهيكلي
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ولاء نعمه الله
03:51 م | الخميس 21 يناير 2021
مجلس النواب
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنّه سيقدم لمجلس النواب تقريرا عن تطوير وهيكلة الشركات التابعة للوزارة، للحفاظ عليها وتعظيم إنتاجيتها، موضحا أنّه فيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج، جرى اعتماد خطة تطويره في أواخر 2018، بهدف تطوير محالج يفوق عمرها 150 عاما للمنافسة في السوق العالمية.
وأضاف توفيق، خلال إلقاء بيان وزارة قطاع الأعمال أمام مجلس النواب، في الجلسة المنعقدة حاليا، أنّ إجمالي استثمارات قطاع الغزل والنسيج بلغ 1.5 مليار جنيه لإنتاج 4 ملايين شعر قطن، لافتا إلى أنّ إنتاجية مصر من القطن تطورت كثيرا، ونتوقع التنافسية بالنسبة للقطن والغزل والنسيج.
وتحدّث وزير قطاع الأعمال العام، عن تطوير المصانع، موضحا أنّها تحتاج للتطوير كل 6 أو 7 سنوات، حيث يتم استيراد ماكينات في أوروبا بتكلفة 540 مليون يورو.
ولفت توفيق إلى دمج 23 شركة غزل في 9 شركات فقط، لتطوير الإنتاجية في الغزل، وحلج 4 ملايين قنطار شعر، وزيادة الإنتاجية من 37 ألف طن غزل إلى 188 ألف طن، كما ارتفع إنتاج القطع المصنعة من 8 ملايين إلى 50 مليون قطعة بهدف فتح أسواق جديدة للتصدير، وهناك مشروع لعمل مجمعات صناعية لشركة صغيرة جدا على 1000 متر كخط إنتاج للمنسوجات.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنّه جرى تطوير شركة الدلتا للصلب، وهي أعرق الشركات في الوطن العربي، مشيرا إلى أنّ الشركة كانت تخسر من 60 إلى 90 مليون جنيه، وكانت حالة العمال بائسة للغاية.
وأكد توفيق، استقطاع 30 فدانا من الشركة في إطار خطة التطوير والتحديث، وجرى تحديث الماكينات والمعدات، موضحا أنّ الشركة كانت تنتج 46 ألف طن لتقادم المعدات، والآن أصبحنا ننتج 500 ألف طن، كما أنّ التطوير يحقق مكاسب كبيرة للشركة سيعود بالخير على العمال في الشركة.