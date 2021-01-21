وزير قطاع الأعمال أمام النواب: 1.5 مليار جنيه استثمارات قطاع النسيج

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنّه سيقدم لمجلس النواب تقريرا عن تطوير وهيكلة الشركات التابعة للوزارة، للحفاظ عليها وتعظيم إنتاجيتها، موضحا أنّه فيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج، جرى اعتماد خطة تطويره في أواخر 2018، بهدف تطوير محالج يفوق عمرها 150 عاما للمنافسة في السوق العالمية.

وأضاف توفيق، خلال إلقاء بيان وزارة قطاع الأعمال أمام مجلس النواب، في الجلسة المنعقدة حاليا، أنّ إجمالي استثمارات قطاع الغزل والنسيج بلغ 1.5 مليار جنيه لإنتاج 4 ملايين شعر قطن، لافتا إلى أنّ إنتاجية مصر من القطن تطورت كثيرا، ونتوقع التنافسية بالنسبة للقطن والغزل والنسيج.

وتحدّث وزير قطاع الأعمال العام، عن تطوير المصانع، موضحا أنّها تحتاج للتطوير كل 6 أو 7 سنوات، حيث يتم استيراد ماكينات في أوروبا بتكلفة 540 مليون يورو.

ولفت توفيق إلى دمج 23 شركة غزل في 9 شركات فقط، لتطوير الإنتاجية في الغزل، وحلج 4 ملايين قنطار شعر، وزيادة الإنتاجية من 37 ألف طن غزل إلى 188 ألف طن، كما ارتفع إنتاج القطع المصنعة من 8 ملايين إلى 50 مليون قطعة بهدف فتح أسواق جديدة للتصدير، وهناك مشروع لعمل مجمعات صناعية لشركة صغيرة جدا على 1000 متر كخط إنتاج للمنسوجات.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنّه جرى تطوير شركة الدلتا للصلب، وهي أعرق الشركات في الوطن العربي، مشيرا إلى أنّ الشركة كانت تخسر من 60 إلى 90 مليون جنيه، وكانت حالة العمال بائسة للغاية.

وأكد توفيق، استقطاع 30 فدانا من الشركة في إطار خطة التطوير والتحديث، وجرى تحديث الماكينات والمعدات، موضحا أنّ الشركة كانت تنتج 46 ألف طن لتقادم المعدات، والآن أصبحنا ننتج 500 ألف طن، كما أنّ التطوير يحقق مكاسب كبيرة للشركة سيعود بالخير على العمال في الشركة.