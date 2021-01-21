مدرستان للمكفوفين واللغات باحتفالات البحر الأحمر بالعيد القومي

افتتح محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الخميس، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 للعيد القومي للمحافظة، الذي يوافق 22 يناير من كل عام، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

تضمنت هذه المشروعات مدرسة الاستاد الرسمية للغات بمدينة الغردقة، والمقامة على مساحة نحو 3500 متر مربع، ومكونة من 5 طوابق، ويوجد بها 28 فصلاً، 4 لرياض الأطفال، و12 للمرحلة الابتدائية، و6 للإعدادية، و6 للثانوي، إضافة إلى معامل للعلوم والحاسب الآلي، ومكتبة، وغرفة مجالات.

كما افتتح المحافظ مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر، وهي أول مدرسة متخصصة من نوعها في المحافظة، وتخدم أبناء المحافظة بالكامل، حيث توجد بها أماكن للإقامة، ومطاعم، وتبلغ مساحتها نحو 8 آلاف متر مربع، ومكونة من 3 مبان، الأول تعليمي مكون من 3 طوابق، ويضم 14 فصلاً، 2 رياض أطفال، و6 ابتدائي، و3 إعدادي، و3 ثانوي، كما يوجد بها مكتبة ومناهل معرفة، والمبنى الثاني للإقامة، مجهز بمطبخ ومطعم ومغسلة وعدد من الأسرة والدواليب، والمبنى الثالث مخصص لحارس المدرسة، كما يوجد بالمدرسة صالة ألعاب رياضية مختلفة، إضافة إلى قاعات للأنشطة، منها قاعة للرسم بطريقة برايل.

وأشاد المحافظ بجاهزية المدرستين، لتقديم تعليم متميز يساهم في تقدم ورقي المجتمع، مشدداً على تطبيق أعلى معايير الجودة في طرق التدريس والتعليم في المدرسة الرسمية للغات، لافتاً إلى أن الدولة تقدم خدماتها لجميع فئات المجتمع، وهناك اهتمام كبير بذوي القدرات الخاصة، ويتمثل ذلك فى توفير مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر، لتوفير خدمة تعليمية تليق بهذه الفئة من أبناء المحافظة.

عبر الأهالى عن سعادتهم الكبيرة بافتتاح المدرستين، واللتين تمثلان صرحين تعليميين جديدين، من شأنهما المساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مدن المحافظة بصفة عامة، ومدينة الغردقة بصفة خاصة.

رافق المحافظ خلال الجولة، كل من السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد البندارى، والسكرتير العام المساعد، اللواء هشام الطويل، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، العميد تامر سمير، والمستشار الإعلامي للمحافظة، محمد مخلوف، ورئيس مدينة الغردقة، اللواء عاطف وجدي، ومدير مديرية التربية والتعليم، هشام منير، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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