«طاقة النواب» تشيد بمشروعات البترول في مياه البحر الأحمر

أشاد حسام الدين عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجهود الحكومة للتنقيب عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر، موضحا أنّ المهندس طارق الملا، وزير البترول، أكد أن منطقة البحر الأحمر، ستشهد طفرة جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، في ضوء الاتفاقيات الموقعة مؤخرا، مع كبرى شركات البترول العالمية، وبينها شركتي «شيفرون وشل»، ومبادلة بالشراكة مع شركة ثروة المصرية للبترول، عقب طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بمنطقة مياه البحر الأحمر، وذلك بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وأوضح عوض الله، أنّ وزير البترول أوضح أنّ الأنشطة، تتمثل كذلك في الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمي لتجميع البيانات بمنطقة البحر الأحمر، ومن المخطط البدء في المرحلة الثانية من المشروع المشترك لتجميع البيانات بمنطقة البحر الأحمر تمهيدا لطرح مزايدات عالمية أخرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّه جار دراسة وتقييم البيانات الخاصة بمنطقة جنوب مصر الواعدة لطرحها مستقبلا في مزايدات عالمية جديدة.

كما أشاد رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، بمطالبة وزير البترول بالإسراع بمشروعات الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمحافظات الصعيد، لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، ودعم الخطط القومية لتنمية صعيد مصر، للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجات عملاء النشاط الصناعي والتجاري، والمتابعة المستمرة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتنفيذ خطط الدولة في التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وإنشاء محطات تموين جديدة في مختلف محافظات الوجه القبلي، خاصة مع بدء التشغيل التجريبي لمجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان، وجار تنفيذ مشروع إنتاج السولار بأسيوط، ما يساهم إيجابا في استدامة توفير احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية.

وكذلك أشاد باهتمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بصفة عامة، ووزارة البترول والثروة المعدنية بصفة خاصة، بمختلف مشروعات التنمية بمنطقة البحر الأحمر والصعيد، خاصة مشروعات البحث والاستكشاف البترولية ومشروعات الغاز، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيي، بإحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل منطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، بعد سنوات طويلة من إهمال المشروعات التنموية داخل المحافظات.

وأكد رئيس لجنة الطاقة، في تصريحات عنه اليوم للمحررين البرلمانيين، أهمية القضايا التي استعرضها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء أشرف عبدالباري، محافظ أسوان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2021/2022.