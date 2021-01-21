«طاقة النواب» تشيد بمشروعات البترول في مياه البحر الأحمر
الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمي
كتب:
محمد يوسف
02:32 م | الخميس 21 يناير 2021
هيئة مكتب لجنة الطاقة
أشاد حسام الدين عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجهود الحكومة للتنقيب عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر، موضحا أنّ المهندس طارق الملا، وزير البترول، أكد أن منطقة البحر الأحمر، ستشهد طفرة جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، في ضوء الاتفاقيات الموقعة مؤخرا، مع كبرى شركات البترول العالمية، وبينها شركتي «شيفرون وشل»، ومبادلة بالشراكة مع شركة ثروة المصرية للبترول، عقب طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بمنطقة مياه البحر الأحمر، وذلك بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.
وأوضح عوض الله، أنّ وزير البترول أوضح أنّ الأنشطة، تتمثل كذلك في الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمي لتجميع البيانات بمنطقة البحر الأحمر، ومن المخطط البدء في المرحلة الثانية من المشروع المشترك لتجميع البيانات بمنطقة البحر الأحمر تمهيدا لطرح مزايدات عالمية أخرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّه جار دراسة وتقييم البيانات الخاصة بمنطقة جنوب مصر الواعدة لطرحها مستقبلا في مزايدات عالمية جديدة.
كما أشاد رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، بمطالبة وزير البترول بالإسراع بمشروعات الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمحافظات الصعيد، لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، ودعم الخطط القومية لتنمية صعيد مصر، للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجات عملاء النشاط الصناعي والتجاري، والمتابعة المستمرة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتنفيذ خطط الدولة في التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وإنشاء محطات تموين جديدة في مختلف محافظات الوجه القبلي، خاصة مع بدء التشغيل التجريبي لمجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان، وجار تنفيذ مشروع إنتاج السولار بأسيوط، ما يساهم إيجابا في استدامة توفير احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية.
وكذلك أشاد باهتمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بصفة عامة، ووزارة البترول والثروة المعدنية بصفة خاصة، بمختلف مشروعات التنمية بمنطقة البحر الأحمر والصعيد، خاصة مشروعات البحث والاستكشاف البترولية ومشروعات الغاز، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيي، بإحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل منطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، بعد سنوات طويلة من إهمال المشروعات التنموية داخل المحافظات.
وأكد رئيس لجنة الطاقة، في تصريحات عنه اليوم للمحررين البرلمانيين، أهمية القضايا التي استعرضها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء أشرف عبدالباري، محافظ أسوان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2021/2022.