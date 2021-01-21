الحكومة تعلن تسيير أول سيارة كهربائية في مصر 2022: إنتاج شركة النصر

أعلن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنَّه من المتوقع أن يشهد بداية العام 2022، تسير أول سيارة كهربائية في شوارع القاهرة تمّ إنتاجها داخل شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال، مضيفاً «إن شاء الله نفرح بيها مثل السيارتين 127 و128».

جاء ذلك في بيان الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، اذي ألقاه، اليوم، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وأوضح توفيق، أنَّ تصنيع هذه السيارات يأتي بعد سنة و5 أشهر من التفاوض مع الشركة الرائدة في السيارات بالصين، مبينًا أنَّه تمّ التوقيع منذ يومين على الاتفاقية الإطارية لإنشاء المصنع وإنتاج الطراز الذي تمّ اختياره، لافتاً إلى أنَّ الاستثمارات الموجهة للمصنع قدرت بـ2 مليار جنيه منها 800 مليون إنفاق استثماري.

وتابع أنَّه سيتمّ الانتهاء من العقود التفصيلية خلال 4 أشهر، تمهيداً لإطلاق أول سيارة في الشارع المصري، مشيراً إلى أنَّه تمّ التأكّد من عوامل نجاح هذه الصناعة قبل التوقيع، وجرى إعداد ذلك في ضوء تويجهات القيادة السياسية.

ونوه إلى أنَّه تمّ التفاوض على سعر الكهرباء بحيث يكون سعر الشحن معقول مع تعريفة قصوى، متابعًا «لو تركنا القطاع الخاص قد يضع أسعار مرتفعة، لذا تمّ وضع تعريفة معقولة لتشجيع هذا النوع من السيارات».

"في أول ظهور برلماني".. حازم إمام يحذر من خطر كورونا على اللاعبين

وكانت الجلسة العامة اليوم شهدت أول ظهور برلماني للنائب حازم إمام عضو مجلس النواب ونجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والذي وجه تساؤلا للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة عن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لحماية اللاعبين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا ،ولاسيما مع قرب انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية في مصر.

وحذر حازم إمام، في كلمته، من حدوث مخاطر صحية للاعبين بسبب جائحة كورونا، ويأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه عددا من النواب خلال الجلسة العامة اليوم، وتعقيبا على بيان وزير الشباب والرياضه بدراسة الأثر التشريعي لقانون الرياضة لتحديد مواطن القوة و الضعف.