الزراعة والوادي الجديد تفعلان مبادرة التوت والحرير الطبيعي

في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور السيد القصير، بتفعيل بروتوكول التعاون مع محافظة الوادي الجديد، بشأن إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي، وبتكليف من الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، قام فريق علمي برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، وعضوية الدكتور أسامة غازي، أستاذ الحرير بالمعهد، بزيارة ميدانية لمواقع زراعة شتلات التوت بالواحات الخارجة والداخلة.

استهدفت الزيارة، التي جرت برعاية وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، وبحضور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، الدكتور مجد المرسي، لمتابعة أعمال إنشاء عنابر تربية ديدان الحرير، وعنابر حل الشرانق، طبقاً للمواصفات العلمية السليمة، علاوة على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية، خلال الفترة من 17 حتى 21 يناير الجاري.

وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد بأنه قد تم تدريب عدد 230 شاب وفتاة بالواحات الخارجة، وعدد 70 متدرباً بالواحات الداخلة، على أساليب إنشاء مشاتل وحقول التوت، والعناية بها، علاوة على طرق تربية الأعمار الصغيرة من ديدان الحرير التوتية، كمشروع استثمارى صغير لشباب الخريجين، والطرق المختلفة لتربية الأعمار الكبيرة ووسائل التعشيش المختلفة، وجمع محصول الشرانق وتجفيفها، وطرق حل الشرانق لإنتاج الحرير الخام، علاوةً على المنتجات الجانبية لمشروع استزراع الحرير، ومنها مستحضرات التجميل و الزينة.

يشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى إلى دعم وتطوير الشق الزراعي لصناعة الحرير من جهة، وتشجيع الشق الصناعي من جهة أخرى، كما تستهدف في إطار خططها الطموحة إحياء صناعة الحرير، وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة، خصوصاً وأن مركز البحوث الزراعية لديه قسم بحوث الحرير، التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات، والذي يُعتبر المرجعية العلمية لهذا التخصص في مصر، ويختص بالجانب البحثي والإرشادي لصناعة الحرير، وفتح آفاق جديدة لزيادة وتطوير هذه الصناعة، كما تسعى إلى دعم وتشجيع المشروعات الاستثمارية المنتجة، وذلك لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد وصغار وكبار المستثمرين.