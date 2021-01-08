ملخص بأهم أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي» في نسخته رقم 20، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 1 إلى 7 يناير، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وسلط الإنفوجراف الأسبوعي الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسؤولي الوزارات المعنية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات تطبيق منظومة التحول للري الحديث، فضلا عن اجتماع وزراء الزراعة، والري، والصناعة لمناقشة آليات توفير مستلزمات مشروع تطوير منظومة الري الحديث والحقلي، وذلك لضمان ضبط الأسعار وتوافرها في الأسواق.

وأشار التقرير الأسبوعي إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه وفد من الخبراء والمتخصصين، تفقد مواقع الأراضي المخصصة للتوسع الأفقي بمنطقة الساحل الشمالي وجنوب الضبعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية التوسع الأفقي وعمليات الحصر التصنيفي التفصيلي لها للتأكد من صلاحية الأراضي للزراعة وتحديد التراكيب المحصولية لها.

وأعلنت الوزارة هذا الأسبوع، فتح الأسواق الإندونيسية أمام البصل المصري بعد نجاح المفاوضات بين الحجر الزراعي المصري مع الجانب الإندونيسي في هذا الشأن، حيث يتمتع البصل المصري بجودة عالية في الأسواق العالمية، كما وقع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في مصر، بروتوكول للتعاون بين الوزارة والمنظمة بهدف تعزيز حوكمة الأمن الحيوي بقطاع الاستزراع السمكي بكل المستويات، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واستمرارا للتعاون التاريخي بين الوزارة والمنظمة كشريك أساسي للتنمية الزراعية في مصر.

وأطلقت الوزارة، هذا الأسبوع قافلتين بيطريتين إرشاديتين مجانيتين من باحثي معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بمحافظتي أسوان وقنا وبمشاركة جمعيات المجتمع المدني، حيث تم إجراء الفحص التناسلي 61 حيوانا لتحديد العشار وعلاج حالات التخلفات التناسلية وفحص وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجين والأمراض الباطنية والعمليات الجراحية لـ 617 حيوانا بإجمالي 678 حيوانا، كما تقوم حاليا محطة الشيخ زويد التايعة لمركز بحوث الصحراء، بإنتاج 5000 شتلة مورنجا و5000 شتلة لوز لتوزيعها على صغار المزارعين بالتعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء في إطار التعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بحيث يتم توزيع الشتلات خلال شهري مارس وإبريل المقبلين بالمجان لزراعتها بالأراضي المستديمة دعما لمزارعي شمال سيناء.

وعقد وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يرأسه اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، اجتماعا موسعا مع أصحاب ومسؤولي مراكز تجميع الألبان بمحافظة المنوفية، للتوعية بأهمية العمل على تطوير المنظومة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما أعلنت الوزارة توفير تقاوي عالية الجودة والإنتاجية وبأسعار مدعمة، استعدادا للموسم الجديد، قبل بداية الزراعة بوقت كبير، وذلك لأول مرة رغم من ظروف كورونا والإجراءات الاحترازية المنفذة، بحيث تكون البداية بمحصول القطن.

ونفت الوزارة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول الإفراج عن شحنة فسائل نخيل مصابة بالأمراض والواردة من خارج عبر ميناء سفاجا وتؤكد أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة وطبقا للإجراءات القانونية المتبعة في كل شحنات النخيل المستوردة فإنه يتم فحصها من خلال لجنة مشتركة من الحجر الزراعي والمعاهد البحثية المختصة ويتم سحب عينات من الشحنة وإرسالها إلى معهد الأمراض ومعهد الوقاية لإجراء التحاليل المعملية.