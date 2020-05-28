نائب محافظ الوادى الجديد تتابع أعمال مبادرة" حياة كريمة" بقرية الصحوة

اجرت حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، جولة تفقدية بقرية الصحوه بمركز الداخلة، بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، يرافقها المهندس عبد الحكم جبالي مساعد المحافظ للمشروعات، لمتابعة أعمال التطوير الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وقالت نائب المحافظ، إنها تابعت أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالقرية بتكلفة ٦.٥مليون جنيه والتي جري الإنتهاء من تنفيذ ٤٠ ٪ من الأعمال المزمع إنتهائها خلال شهرين.

وأضافت انها تابعت أعمال رفع كفائه وتطوير محطه مياه الشرب بتكلفة ٣ مليون جنيه بالإضافة إلى رفع كفاءة عدد من المنازل والمقرر الإنتهاء منها نهايه شهر يونيو المقبل، كما تابعت الموقف التنفيذي لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالقرية والتي تقام على مساحة ٢٢ فدان.

يذكر أن المبادرة تهدف إلى توفير حياة كريمة وتحسين جودة المعيشة والخدمات بقري المبادرة والبالغ عددها ٧ قري على مستوى المحافظة.