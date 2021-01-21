محافظ بني سويف يكلف نائبه بمتابعة آثار حادث الصحراوي الشرقي

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نائبه بلال حبش، لمتابعة مستجدات حادث التصادم الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي، اليوم الخميس، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص، بينهم 6 سوريين، وإصابة اثنين آخرين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، توجه نائب المحافظ إلى مستشفى بني سويف الجامعي، للاطمئنان على المصابين، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهما، حيث تم حجزهما بقسم العناية المركزة لتلقى العلاج والرعاية المطلوبة.

وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم بالتنسيق مع إدارة المستشفى وجهات التحقيق المعنية، للإسراع في استخراج تصاريح دفن جثث المتوفين، وهم 6 سوريين ومواطن مصري، واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لتسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم، والتيسير في عملية نقل المتوفين إلى محال إقامتهم لدفنها، معرباً عن خالص عزائه لأسر الضحايا وبالغ حزنه للحادث الأليم الذي تعرضوا له.

وكانت غرفة العمليات بالمحافظة قد تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بالقرب من مصنع الأسمنت، وقبل بوابة بني سويف على الطريق الصحراوي الشرقي.

ولقى 7 أشخاص مصرعهم من بينهم 6 سورين من أسرة واحدة، فيما أصيبت طفلة سورية وآخر مصري، في حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى نقل بمقطورة، على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين مصرع 6 سوريين، هم: «محمد عبد الله كدرو»، وطفليه «عبد الله» و«سلطان»، و«جمعه عبد الله كدرو»، وطفلته «رسول»، و«نسرين حمدين»، إضافة إلى مصري يُدعى «كريم ربيع محمد»، مقيم بمدينة السلام في القاهرة، وتم نقل جثثهم إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة طفلة سورية ابنة المتوفي الأول، وآخر مصري يُدعى «ربيع محمد أحمد»، وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.