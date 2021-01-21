محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروع «سترة»

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى مؤسسة مصر الخير، الموقف التنفيذي لمشروع «سترة»، الذي يتم تنفيذه ضمن البروتوكول الموقع بين مؤسستي «مصر الخير والوليد للإنسانية»، وتشرف على تنفيذه وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والإسكان، ويستهدف تحسين بيئة السكن لآلاف الأسر المصرية في عدد من محافظات الجمهورية.

وصرح المحافظ، اليوم، أنه مع بداية العام الجديد 2021، تم الانتهاء من 46 منزلاً بعد إعادة تأهيلها وتسليمها للمستفيدين من المشروع بمراكز «بني سويف وناصر وسمسطا»، بحسب التقرير الذي عرضته حنان الدرباشي مدير مكتب المؤسسة ببني سويف.

وتضمن التقرير الإشارة إلى تسليم 33 منزلاً بقرية كوم أبوخلاد، و5 منازل بقرية الغرقد مركز ناصر، و8 منازل بقريتي السعادنة مركز بني سويف ودشاشة مركز سمسطا، بإجمالي تكلفة 400 ألف جنيها.

وأثنى المحافظ على الدور التنموي والخدمي الذي تقوم بها مؤسسة مصر الخير، بما يسهم في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تتشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات والقطاعات.

من جانبها أكدت حنان الدرباشي، مدير مكتب المؤسسة ببني سويف، أن أعمال تأهيل وتطوير المنازل تضمنت أعمال تأهيل الأسقف وتركيب أبواب وشبابيك، وعمل وصلات داخلية لمرفقي المياه والكهرباء، ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم تأهيله وتطويره منذ بداية المشروع في 2016 وحتى اليوم قد بلغ 436 منزلاً على مدار مراحل المشروع.

وأضافت أن مشروع «سترة»، يتم تنفيذه ضمن البروتوكول الموقع بين مؤسستي مصر الخير والوليد للإنسانية، وتشرف علي تنفيذه وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والإسكان، والذي يستهدف تحسين بيئة السكن لآلاف الأسر المصرية في عدد من محافظات الجمهورية.