الإعدام لعامل اختطف فتاة وتعدى عليها جنسيا في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، مساء اليوم، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا بتهمه خطف واغتصاب فتا، وقررت تأجيل محاكمة اثنين آخرين متهمين بهتك عرضها، صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين هيثم الضوى ومدحت سالم وسكرتارية نبيل شكري.

وتعود أحداث القضية رقم 25481 لسنة 2020 والمقيدة برقم 472 لسنة 2020 جنايات مركز الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغا من أسرة «أ. م. د» ضد كل من «رامي. ج. أ» 27 عاما عامل و«احمد. أ. ع. أ» 19 عاما و«أحمد. ع ع»، جميعهم مقيمين بقرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق، حيث قام المتهم الأول بخطفها بالتحايل عليها واستدراجها لإحدى المناطق الزراعية واغتصابها بغير رضاها وقام المتهم الثاني والثالث بهتك عرضها.

وصور المتهمون الثلاثة المجني عليها باستخدام الهواتف المحمولة وهددوها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي في حال الإبلاغ عنهم وابتزازها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، قضت في وقت سابق، بمعاقبة مزارع وعامل بالإعدام شنقا بتهمة قتل مواطن وسرقة دراجته النارية بمركز صان الحجر.

تعود أحداث القضية رقم 3494 لسنة 2016 جنايات الصالحية الجديدة والمقيدة برقم 2085 لسنة 2016 كلي شمال الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة صان الحجر بقيام أشخاص مجهولي الهوية باعتراض طريق المجني عليه «ناجي محمد محمود»، واستوقفوه بطريق عام لسرقة دراجته النارية وأثناء محاولته الفرار أطلق احدهم أعيرة نارية تجاهه ما أدى لإصابته ووفاته متأثرا بإصابته الخطيرة . وجرى تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «يوسف.م.س.س»، 22 عامًا، مزارع مقيم بقرية أبو عروق بمحافظة الإسماعيلية و«عامر.ع.ع» 18 عاما، عامل، مقيم بعزبة العبايدة التابعة لمركز الحسينية .

وتبين من التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة صان الحجر أن المتهمين اتفقوا فيما بينهما على سرقة المجني عليه فتصادف مروره وباستيقافه رفض الإذعان لأمرهما فبادره المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية فقتله وسرقوا دراجته النارية ولاذا بالفرار.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الثاني، وانتقل أحد الضباط وتم ضبطه وبجواره بندقية آلية بداخلها 10 طلقات من ذات العيار، بمواجهته أقر باستخدامه السلاح في وقائع سرقة.