وكيل صحة الشرقية: الفرق الطبية تتابع 520 حالة في العزل المنزلي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل بالمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد بمدينة الزقازيق، ومتابعة الفرق المتحركة، والزيارات المنزلية للحالات المعزولة.

وقال الدكتور هشام مسعود، إن الفرق الطبية تابعت 520 حالة بمحافظة الشرقية حتي الآن، منذ إنطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة مصابي كورونا في العزل المنزلي الأسبوع قبل الماضي، وتم توزيع أجهزة لقياس نسبة الأكسجين في الدم، للحالات الأكثر خطورة والحادة ووفقاً للأولوية من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والسيدات الحوامل، وغيرهم.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف متابعة الحالة الصحية لجميع اللمصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي، وذلك من خلال 90 فريقًا طبيًا، بينهم 36 فريقًا متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضاً المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 54 فريقا ثابتا، تم توزيع 45 هاتفا خاصا بالمبادرة الرئاسية، مضيفاً أن المبادرة تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

وشدد على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين، من خلال الفرق المتحركة، والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بالمحافظة، وتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، كما أكد توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم علي أعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية بمحافظة الشرقية.