محافظ الشرقية: وفرنا تروسيكل لسيدة الشرقية وسنرخصه لها

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظة الشرقية، إن السيدة سامية التي تعد من ضم أصحاب الهمم وتعمل على تروسيكل من أجل توفير قوت يومها لها ولأسرتها، هي سيدة عظيمة وتتحدى الظروف ومكافحة وتم استدعاءها عن طريق وكيل وزارة التضامن في محافظة الشرقية من أجل شراء تروسيكل لها وتسليمه لها اليوم وسيكون لها إعانة أخرى خلال أسبوع كما ستعمل المحافظة على ترخيص التروسيكل الجديد الخاص بها أيضا مع تحمل كل تكاليف الترخيص ولم تطلب شيئا آخر ولديها قناعة وممتنة جدا ولم تكن تتخيل وجود اهتمام بها إلى هذه الدرجة وندعو الله أن يعنيها ويوفقها.

وأضاف محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc المذاع اليوم الأربعاء على فضائية dmc ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المحافظة وفرت لها مبلغا من أجل مساعدتها في شراء الأنابيب التي توزعها يوميا على المستخدمين لكسب قوت يومها، وستتابع المحافظة مع السيدة حتى تستقر أحوالها المالية وكانت السيدة سامية سعيدة جدا ولديها قناعة وشكرت المحافظة التي تجاوبت معها وهي سيدة مجتهدة وسيتم الانتهاء من ترخيص التروسيكل غدا الخميس من أجل سرعة توفير عمل لها.

وتابع: ستدرس المحافظة حالة الطفلة نورا أحمد التي تعمل على توك توك في محافظة الشرقية من أجل مساعدة أسرتها في المصاريف خاصة أن الطفلة عمرها 11 عام والمحافظة تتواصل مع أسرتها والمحافظة ترسل فريق من التضامن لدراسة كل حالة وهذا الحالة جاءت لنا مساء أمس الثلاثاء وسنحاول حلها من أجل أن تعود الطفلة إلى المدرسة وكذلك أشقاءها المحرومين من التعليم فالأسرة عددها 5 أطفال بجانب الأب والأم من أجل بحث الأب عن ولد الذي جاء آخر شخص ونورا استطاعت تقديم درس واضح حول كفاح السيدات.