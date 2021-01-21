أسامة حمدي: الأطفال قد يكونون سببا لنقل كورونا دون أعراض

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، إن فرص إصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد قليلة لكن يجب أخذ الاحتياط، موضحا أن الطفل قد ينقل المرض إلى أفراد أسرته دون وجود أعراض عليه توضح إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرا إلى أن الجيوب الأنفية أعراضها مخالفة لكورونا، موضحا أن محلول الملح لا يقلل الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

موعد المسحة الثانية

وأضاف حمدي خلال استضافته في برنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية DMC ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن مسحة «بي سر آر» الثانية تكون بعد انتهاء الأعراض الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ولا يجب التسرع وإجراءها قبل اختفاء الأعراض الخاصة بكورونا، موضحا أن عرض فقدان حاستي الشم والتذوق من أكثر الأعراض المميزة للموجة الثانية لفيروس كورونا، مشددا على أن اللقاحات يجب تناولها، وأي لقاح متوفر يمكن تناوله إذا كان صيني أو أمريكي أو بريطاني، وأي لقاح فعاليته أكثر من 50% يجب تناوله لأن اللقاح لا يقي بنسبة 100% لكن يجعل الأعراض خفيفة عند الإصابة بكورونا.

متحف الحضارة يبهر الدكتور حمدي

في سياق آخر تقدم حمدي بالشكر إلى كل من الدكتور محمد حمزة المستشار الثقافي لسفارة مصر في واشنطن بالشكر للدكتور محمد غنيم أستاذ الاقتصاد، و«هم وراء دعوتي لحضور متحف الحضارة الذي جعلني انبهر بشكل تام، وسينقل مصر نقلة كبيرة ليس في السياحة فقط، ولكن لمعرفة تاريخ مصر والفن المصري وطريقة استمرار، كما أن التصميم نفذه مهندس مصري ومكان المتحف عبقري».

قصة ظهور كورونا

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مدينة ووهان الصينية عاصمة مقاطعة هوبي وسط دولة الصين وانتقل الفيروس إلى مختلف المقاطعات الصينية ولم تعلن الصين عليه مما أدى إلى انتشاره في مختلف دول العالم، وأصبح وباء عالمي في مارس 2020 بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأمر، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في أعداد الإصابات وأعداد الوفيات وتتسابق الشركات الصينية والبريطانية والروسية والأمريكية لإنتاج لقاح لعلاج الفيروس.