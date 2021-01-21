دراسة: 29% من متلقي علاج كورونا بالمستشفيات عادوا لها خلال 140 يوما

استعرض الإعلامي أحمد فايق، نتائج دراسة، قال إنها مخيفة، مشيرًا إلى أنها قيد المراجعة العلمية، لكن نتائجها تشير إلى أن 29% من مصابي كورونا الذين تلقوا العلاج في المستشفيات عادوا إلى المستشفى مرة أخرى في غضون 140 يوما، وهو ما يعني أن من تلقوا العلاج في المستشفى يجب أن يكونوا حريصين أكثر من أي شخص لأن احتمال عودتهم إلى المستشفى وارد.

12.9 % من الحالات العائدة إلى المستشفيات توفت

وأضاف فايق خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» عبر شاشة «DMC»، أن 12.9% من الحالات التي عادت لتلقي العلاج في المستشفى مرة أخرى تعرضت للوفاة، وهو بمثابة تحذير شديد اللهجة لكل من تلقى العلاج من فيروس كورونا في المستشفيات، يلزمهم بالمزيد من توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

18 % انخفاض في إصابات كورونا مقارنة بالأسبوع السابق

وفي وقت سابق أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن نسب المصابين بكورونا انخفضت إلى نحو 18% بالمقارنة بما كان عليه الوضع قبل أسبوع، وطالبت المواطنين بأن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية منعًا لتفشي الفيروس في كلمتها باجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

وشددت، على أنه يجري توفير مساحات تخزينية للقاحات والأمصال، عن طريق تنفيذ مشروع المجمع القومي للأمصال واللقاحات، من أجل تأمين المخزون الإستراتيجي الذي يوافق الجودة العالمية، وقال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن هذا الانخفاض يعني نزول المنحنى الوبائي للفيروس، لكن يجب التمهل لأسبوعين من أجل دراستها ومراقبتها، وإذا ما استمر هذا الانخفاض فإنه سيمثل إشارة مطمئنة بشأن السيطرة على تفشي انتشار كورونا.