أسامة حمدي: تحاليل كورونا قد تعطي نتائج مغايرة للواقع

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، إن أي شخص يحس بالأعراض الحقيقية المعروفة لفيروس كورونا يجب أن يبدأ في تلقي العلاج، إذ أن نتائجه في حال الحصول عليه مبكرًا دائمًا ما تكون أفضل من عدم تلقيه في وقت مبكر، مشيرًا إلى أن كل الحالات التي عولجت في أول 24 ساعة أو يومين من المرض حققت نتائج رائعة.

تحاليل كورونا لها نسبة حساسية

وأضاف حمدي في حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع» عبر شاشة «DMC»، أن أي تحليل له نسبة حساسية ونسبة تأكيد، وبالتالي فإنها قد تعطي نتائج ليست معبرة تماما عن هذا الأمر، وذلك في معرض إجابته عن سؤال أحد متابعي البرنامج، والذي كان نصه «ماذا لو أصبت بفقدان الشم والتذوق بالرغم من أن نتيجة التحاليل كانت سلبية؟!».

وتابع: «إذا كانت الأعراض أكيدة مثل الكحة وفقدان الشم والتذوق يجب أن يعتبر نفسه مريضًا ويحصل على العلاج»، وحول الطريقة المثلى للتعامل مع مرضى السكري في ظل تفشي وباء كورونا: «مصابي النوع الأول يكونون أقل خطورة من مصابي النوع الثاني من المرض، إذ أن مصابي النوع الثاني يعانون من أمراض أخرى مصاحبة لأمراض السكري مثل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وهو ما يشكل خطورة كبيرة، بالإضافة إلى أن سن معظم هذه الحالات يكون متقدمًا».

وأردف: «أما إذا كان المصاب طفلًا فإنه يكون مصابًا بالنوع الأول من المرض، واستعدادهم للإصابة يكون مثل أي شخص عادي، لكن إذا أصيب مريض السكر بكورونا تكون هنا المشكلة، لأن المضاعفات قد تكون أخطر».