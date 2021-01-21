«المصايد» بالثروة السمكية يوضح خطورة الأسماك السامة وأنواعها

قال الدكتور عاطف صلاح، مدير عام إدارة المصايد بهيئة الثروة السمكية، إن بعض الأسواق الشعبية يتم فيها ترويج بعض الأسماك المسممة والتي تؤدى إلى الوفاة، وهم 7 أنواع، أخطرهم السمكة الصخرية وسمكة الأسد.

السم فيها موجود في الأمعاء والخياشيم والجلد

وأضاف «صلاح»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن سمكة الأرنب المنتشرة في الأسواق المصرية بها الكثير من السم، وتستطيع السمكة الواحده قتل ما يقرب من 25 شخص في المرة الواحده: «السم فيها موجود في الأمعاء والخياشيم والجلد، ومحتاجة تعامل بطريقة خاصة، ونادر لما حد يقدر يتعامل معاها، وموجودة في البحر المتوسط».

السم الموجود بالسمكة يجرى استخدامه لصناعة العقاقير الطبية

وأوضح أن الوزارة تقوم مع الجهات المختصة بوضع خطة حول كيفية إدارة سمكة الأرنب وتأثيراتها الاجتماعية والصحية، ومن المنشود إنشاء مصنع ياباني في مصر لاستخراج السم الموجود بها، وذلك لأن السم الموجود في تلك السمكة يجرى استخدامه لصناعة بعض العقاقير الطبية.

لما بتبقي فيه إرادة سياسية المشاكل كلها بتنتهي

مؤكدًا بأن بحيرة المنزلة حدث بها الكثير من التطويرات خلال الفترة الماضية من مصايد وكورنيش ومراكب للصيد: «لما بتبقي فيه إرادة سياسية المشاكل كلها بتنتهي، والتطوير شغال دلوقتي في بحيرة أدكو ومريوط».

تطوير حياه الصيادين عن طريق مبادرة «بر أمان»

وأشار إلى أن التطوير لا يشمل البحيرات فقط، ولكن يتم حاليًا تطوير حياه الصيادين أيضًا عن طريق مبادرة «بر أمان» لتوفير شبكة صيد للصيادين بشكل مجاني، وملابس وقاية لهم بتكلفة تصل لـ50 مليون جنيه يتحملها صندوق تحيا مصر.

وتابع: «الوزير وجه بخطط إدارة للمصايد السمكية عبر إدارة تشاركيه يشارك فيها أصحاب المصلحة نفسهم، وأحنا نعمل بقانون 124 لسنة 1983 والعقوبات الموجودة فيهم لا تتناسب مع الوضع الحالي، ويتم وضع قانون جديد لإدارة الثروة السمكية وسيتم إقراره في المجلس الجديد».