استشاري تغذية: أسماك السالمون والتونة تقلل آثار المضادات الحيوية

خصص برنامج «السفيرة عزيزة» فقرة حوارية حول الوصفات الطبيعية الموجودة في البيوت المصرية وتقضي على الآثار الجانبية الخاصة بالمضادات الحيوية، كما تساعد على تقوية المناعة وتساعد في التخسيس.

وقال الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الجسد يكون بحاجة إلى 3 عناصر من أجل القضاء على الآثار الجانبية الخاصة بالمضادات الحيوية، ومنها مادة الزئبق التي توجد في أسماك الماكريل والسالمون والتونة، ويجب تناولهم بكميات ليست بالكبيرة بمتوسط مرتين أسبوعيا.

وأضاف «حلمي»، خلال استضافته بالبرنامج الذي تقدمه كلا من الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الإفراط في تناول مثل تلك الأطعمة يؤدى إلى تسمم زئبقي، وتكون أعراضه وجود مشكلات في الجهاز العصبي وصعوبات في التعلم، حيث إن هناك أنواع من التغذية الموصوفة خصيصا في تقليل مرض التوحد، وتكون فارقة مع الأطفال لما لها من تأثير قوى في إدماجهم في المجتمع.

وأوضح أن الكبد هو الجهاز المسؤول عن تنقية السموم، وينصح بتناول «الكرنب البنفسجي» والتوت الصيفي والفراولة بها مضادات أكسدة كبيرة، وينظف الكبد بشكل واضح، ويتخلص من خلاله الكبد من السموم كما تحفز إنزيمات الكبد للعمل بشكل جيد بدون تغيير في نسبها، وأيضا زيت الزيتون وبذر الكتان: «الناس اللي مش قادرة تشتري زيت الزيتون علشان غالي شوية، فالزيت الحار من الحجات الكويسة».

سلطة الجرجير والسبانخ والبروكلي للكبد

وأكد أنه من الأكلات التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم سلطة الجرجير والسبانخ والبروكلي مع زيت الزيتون والليمون وبذور الكينوا، وسلطة الكلو سلو، والذي يتكون من كرنب ألوان وجزر مبشور وزبادي وملعقة خردل وملعقة خل تفاح وملعقة عسل نحل صعيرة.

«الديتوكس» لتنظيف الكلى

وأشار إلى أنه ينصح للمرضي باتباع مختلف أنواع «الديتوكس» لتنظيف الكلى من السموم ورواسب الأدوية عبر شرب شاي البقدونس «مغلي البقدونس الناشف المطحون» وشاري الذرة «مغلي الذرة الجافة لمدة ربع ساعة»: «من الحاجات الممتازة، وممكن تتشرب يوميا».