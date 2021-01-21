«الوطن» تنفرد بتفاصيل التحقيق في «فضيحة الأعضاء التناسلية في الجزيرة»

كشفت مصادر أن اللجنة القانونية المشكلة من نادي الجزيرة، في واقعة احتفال 5 سيدات داخل النادي، بعيد ميلاد واحدة منهن، بحلويات في صورة مجسمات لأعضاء تناسلية، انتهت من التحقيقات مع السيدات الخمس.

أقصى عقوبة

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللجنة أوصت بإيقاف العضوات لمدة عام، وهي أقصى مدة يمكن أن يتخذها مجلس الإدارة.

وعن إمكانية شطب العضوات من النادي، أوضح أن قرار الشطب يستلزم موافقة من الجمعية العمومية للنادي، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة، قررت منذ عدة أسابيع، إيقاف الجمعيات العموميات للأندية، بسبب فيروس كورونا.

عقوبة الفصل والشطب واردة

وأكدت المصادر أن قرار الإيقاف ليس هو القرار النهائي، موضحًا أنه من حق وزارة الشباب والرياضة الفصل والشطب إذا رأت ذلك.

وقالت الدكتورة سهير العطار، صاحبة عيد الميلاد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحلويات جاءت إليهن عن طريق الخطأ، وأنها كانت مطلوبة لحفل زفاف، موضحًا أنهن تفاجأن بالحلويات ما دفعهن للسخرية منها بالتصوير.

وقال مصدر في النادي إن الواقعة حدثت يوم 10 يناير الجاري، بعدما جهزت واحدة من المشاركات لاحتفال الدكتورة سهير العطار، بطريقة مختلفة.

التحقيق جرى على 3 مستويات

وقال مصدر في النادي إن التحقيق جرى على 3 مستويات، الأول مع العضوات في طبيعة الفعل، والثاني مع الأمن الإداري للنادي، والثالث مع مسرب الصور.

وقالت مصادر إن الصور سربت عن طريق صفحة مغلقة خاصة بأعضاء النادي، نشرت الصور ثم حذفتها بعد تدخل أحد أقارب واحدة من العضوات المشاركات.

وأضافت المصادر أن عددًا من الأساتذة الخمسة يعملن في وظائف مرموقة في واحدة من كليات الطب الحكومية.

واختتمت المصادر حديثها بأن هناك حالة من الغضب داخل مجلس إدارة النادي، بسبب ترديد اسم النادي في هذه الواقعة، موضحة أنها طلبت من الإداريين في النادي رفض الحديث إلى أية وسيلة إعلامية، وأنها تراجعت عن إصدار أي بيان صحفي يخص الواقعة كنوع من «التعتيم» على القضية.