أسعار سيارات "مازيراتي" الإيطالية في السوق المصرية

تعد السوق المصرية من أكبر الأسواق التي ينتشر فيها ماركات السيارات المختلفة، سواء كانت الأوروبية أو الصينية أو اليابانية، وتعتبر "مازيراتي" الإيطالية، من أبرز الشركات التي تحظى بمكانة مرموقة في السوق العالمي.

وتنشر "الوطن"، خلال السطور التالية الطرازات التي يتم طرحها في السوق المصرية من الشركة وأسعارها:

1- "مازيراتي جيبلي" وتأتي في السوق المصرية بفئتين مختلفتين التجهيزات، مع خيار واحد من المحرك بسعة 3000 سي سي تربو، يولد قوة 350 حصانًا، وأقصى سرعة 267 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة مزود بثمن سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 5.5 ثانية، وتستهلك السيارة 8.9 لتر لقطع مسافة 100 كم.

ويبدأ سعر الفئة الأولى في السوق المصرية مليونين و400 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر مليونين و600 ألف جنيه.

2- "مازيراتي ليفانتي"، وتأتي في السوق المصرية بثلاث فئات مع خيار واحد من المحرك بسعة 3000 سي سي تربو، يولد قوة 345 حصانًا، وأقصى سرعة 251 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة موزود بـ8 سرعات، وتسارع السيارة 6 ثانية، وتستهلك السيارة 10.7 لتر لقطع مسافة 100 كم.

وتأتي في السوق المصري بفئتين، يبدأ سعر الأولى مليونين و600 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا مليونين و950 ألف جنيه.

3- "مازيراتي كواتروبورتي"، وتأتي في السوق المصرية بفئتين مع خيار واحد من المحرك بسعة 3000 سي سي تربو، يولد قوة 410 حصانًا، وأقصى سرعة 286 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة موزود بـ8 سرعات، وتسارع السيارة 5.1 ثانية، وتستهلك السيارة 9.8 لتر لقطع مسافة 100 كم.

وتأتي في السوق المصري بفئتين يبدأ سعر الأولى مليونين أو ثلاثة ملايين جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بسعر 3 ملايين و750 ألف جنيه.