لخريجي 2021.. فرص تدريب 3 أشهر من «البنك الأهلي»

فتح البنك الأهلي المصري التدريب الصيفي لخريجي عدد من الكليات، ونشر شروط تدريب الخريجين عام 2021، وذلك بهدف إعداد قيادات في مجال العمل المصرفي.

وأوضح البنك في شروطه أن الشريحة المستهدفة هي طلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة، وذلك بهد إعداد مئات الطلاب لتولي القيادة والعمل بعد تخرجهم.

واهتم البنك الأهلي بتفاصيل الشروط للطلاب الراغبين في التدريب الصيفي، وفرصة العمل في البنوك، وأن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتضمنت الشروط الكليات والتخصصات المطلوبة في التدريب وهي كلية تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية) وإدارة أعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة أعمال دولية، لوجستيات، تسويق) وكلية اقتصاد وعلوم سياسية تخصص (اقتصاد، إحصاء)، وكليات تكنولوجيا المعلومات، وحاسبات ومعلومات وكلية هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)، وأخيرا كلية الحقوق.

كما اشترط البنك على المتقدمين الحصول على تقدير جيد جدا فأعلى خلال الثلاث سنوات الأولى، ومن أهم البنود ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

وأضح أن الأوراق المطلوبة هي صورة بطاقة الرقم القومي سارية – إثبات قيد / وبيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية، وشهادة تثبت التقدير العام عن الأعوام السابقة، ومدة التدريب 3 أشهر شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات.