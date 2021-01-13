يصل لمليون جنيه.. قرض السيارة مستعملة أو جديدة أو صيني من البنك الأهلي

تقدم بعض البنوك خدمة قرض السيارة للموظفين في القطاع الخاص أو الحكومي، وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بأسعار وشروط ومدد سداد متباينة.

وتشترط بعض البنوك أن تتوافر في العميل شروطا معينة، وتنخفض الفائدة على قرض السيارة حال تحويل الراتب أو القسط على البنك، إضافة لإمكانية الحصول على الحد الأقصى المتاح للقرض.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل قرض السيارات سواء الجديدة أو المستعملة أو الصيني من البنك الأهلي على النحو التالي:

خصائص ومميزات القرض

- يمكن الحصول على القرض دون ضامن.

- تمويل يصل حتى مليون جنيه.

- تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

- فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

- سعر عائد تنافسي.

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

- برامج متنوعة لقطاعات العملاء دون مصاريف استعلام ائتماني أو مصاريف فتح حساب.

برامج قطاعات العملاء

- برنامج موظفين بتحويل راتب/ قسط.

- برنامج موظفين بإثبات دخل.

- برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

- برنامج اصحاب أعمال/ مهن حرة بمقدم 50% من سعر السيارة وتمويل 50%.

- برنامج اصحاب أعمال/ مهن حرة بمقدم 30% من سعر السيارة وتمويل 70%.

- برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.

- برنامج كبار عملاء البنك الأهلي المصري.

المستندات الأساسية المطلوبة من عملاء كافة البرامج

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- فاتورة مرافق (وفقًا والسياسة المعتمدة).

الشروط العامة القرض

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين.

- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

العمولات والرسوم

- يتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدمًا (وفقاً والسياسة المعتمدة).

- عمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% من المبلغ المطلوب سداده.

- غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

قرض السيارة الصيني من البنك الأهلي المصري

- قيمة التمويل تتراوح بين 20 ألف جنيه كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى حسب الدخل.

- يشترط ألا يقل صافي الدخل عن 1500 جنيه شهريًا.

- يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية القرض.

- تكون نسبة التمويل 50% من إجمالي قيمة السيارة عدا سيارات (اسبرانزا).

- نسبة الفائدة تصل لـ17.5% متناقصة.

- نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري تصل لنسبة 50%.

- تتراوح مدة سداد القرض من من 12 شهرًا إلى 48 شهرًا.

- حال طلب القرض بضمان إثبات الدخل يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل 6 أشهر، وحال تحويل الراتب يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض:

- خطاب معتمد من جهة العمل موجه للبنك بتاريخ التعيين وصافي الدخل.

- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

- طلب الحصول على القرض.

- عرض سعر السيارة.

- إيصال مرافق حديث (كهربا - مياه - غاز) لم يمر عليه 3 أشهر.

قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي المصري

يشترط البنك الأهلي لتمويل سيارة مستعملة أن يكون للعميل وديعة ادخارية أو شهادات استثمارية أو صناديق استثمار داخل البنك، للحصول على قرض السيارة المستعملة، باستثناء الشهادة ذات العائد المتغير.

- نسبة الفائدة 3% زيادة عن الفائدة على الشهادة أو الوديعة.

- تصل مدة التمويل إلى 10 سنوات كحد أقصى.

- يمكن الحصول على القرض بقيمة 90% من القيمة الاستردادية من الشهادة أو الوديعة.

- صرف القرض بضمان أنواع الشهادات كافة باستثناء الشهادة متغيرة العائد.

- 1% نسبة المصاريف الإدارية من إجمالي قيمة القرض يتم خصمها مرة واحدة.