20 فرعا لـ«البنك الأهلي» تعمل طوال الأسبوع بدون إجازات

يواصل البنك الأهلي، تكثيف جهوده فى التطوير وتقديم الخدمات لعملائه في أنحاء الجمهورية على مدار الأسبوع، حيث يواصل 20 فرعا للبنك الأهلي، العمل بدون أي إجازات رسمية، ويقدم من خلالها عشرات الخدمات.

«الوطن» تستعرض بعض الخدمات التى يقدمها البنك للمواطن.

الخدمات الذاتية ويمكن للعميل أن ينفذها بنفسه من خلال الشاشة المرئية الاشتراك أو طلب خدمات البنك بصورة أسهل، من خلال الطلبات الإلكترونية، وذلك باستخدام الخدمات الذاتية (الشاشات التفاعلية) بالإضافة إلى إمكانية الدخول مباشرا لخدمة «الأهلي نت»

1- طباعه كشف الحساب.

2_اصدار بطاقات الدفع المقدم.

3- تحديث البيانات.

4- اشتراك في خدمة الأهلي نت.

5- الاشتراك في محفظة الفون الكاش

NBE Pay -6 شراء واسترداد الشهادات.

7- فتح الحساب للعملاء الجدد والقائمين.

8- إصدار تعليمات مستديمة للبطاقات.

9- الخدمات المقدمة من خلال الـITM

هي خدمة جديدة تقوم على تواصل العميل مع ممثل البنك من خلال فيديو تفاعلي، ويتم إدارتها من قبل صرّاف مركزي يتواصل مع العميل بالصوت والصورة.

10- سحب نقدي بحد أقصى 30000 جم.

11- ايداع نقدي بحد أقصى 50000 جم.

12- ايداع الشيكات البنك الأهلي للتحصيل (للأفراد).

كما يتم تقديم خدمة الاتصال المرئي: حيث يتم التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء للاستفسار عن منتجات وخدمات البنك المختلفة والمساعدة في تلبية احتياجات العملاء.

الخدمات المقدمة من خلال الشاشات التفاعلية :الاستعلام عن منتجات البنك.مشاهدة الفيديوهات الترويجية والارشادية للمنتجات.الأهلي فونالتواصل مباشرا مع أحد ممثلي خدمة العملاء للحصول على العديد من خدمات الاهلي فون.مكتب خدمة العملاءيتواجد ممثلي خدمة العملاء بالفرع للمساعدة في استخدام قنوات تقديم الخدمات بالفرع.

ونشر البنك عن مواعيد العمل طوال الاسبوع بداية من الساعه الـ11 صباحا حتى الساعة السابعة مساء

فروع البنك

سيتي ستارز: داخل سيتي ستارز مول – بوابة 6 – مدينة نصر

بوينت 90: داخل بوينت 90 مول – الدور الارضي - امام الجامعة الامريكية - التجمع الخامس.

مول العرب: داخل مول العرب – بوابة 17 – مدينة السادس من اكتوبر.

سيتي سنتر الاسكندرية: داخل مول سيتي سنتر – امام الدون تاون – الكيلو 6 طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي.

سيتي سنتر الأسماعيلية: امام المدخل الجانبي - مول سيتي سنتر

مول أسوان بلازا: الدور الاول العلوى بمدخل مول اسوان بلازا الرئيسى – اسوان.

كونكورديا بلازا: قطعة أرض رقم 13 بالتوسعات الشرقية - مدينة 6 أكتوبر بجوار نادي الجزيرة – محافظة الجيزة.

مول طنطا: الوحدة رقم G017 بالدور الأرضي - مول طنطا– محافظة الغربية.

سيتى مول – شبين الكوم: شارع جمال عبد الناصر البحري– شبين الكوم – محافظة المنوفية.

مول سيتي سنتر الغردقة: الوحدات رقم G 8 - 9 - 10 - 11 بالدور الأرضي بمول سيتي سنتر الغردقة

فرع نيو جيزة: ملحق نادي نيو جيزة الرياضي - مدينة السادس من أكتوبر – الجيزة.

سيتي سنتر ألماظة: داخل مول سيتي سنتر ألماظة – بوابة 2 – مصر الجديدة – القاهرة.

فرع الرحاب 2: الوحدة رقم 106 بالمنطقة التجارية (السوق الشرقي) – الرحاب – القاهرة

ايكونيا لزمالك: مبنى ايكونيا - 16 شارع محمد بن ثاقب - الزمالك - القاهرة.

المحور المركزي 6 أكتوبر (E-Corner): القطعة رقم 3 - 56 المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

سي شيل - الساحل الشمالي: الوحدة رقم BA-01 - سي شيل الساحل الشمالي

الفرع الرئيسي (E-Corner): 24 شارع شريف - وسط البلد

ميراج سيتي (E-Corner): المول التجاري رقم 2, محور مصطفي كامل

طريق السلام – شرم الشيخ: سور قرية كريس – ربوة خليج نعمة - طريق السلام – شرم الشيخ – محافظة جنوب سيناء

مول الصياد - دمياط: الوحدات رقم 4, 77 الدور الاول مول الصياد - محافظة دمياط.