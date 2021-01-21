في 24 ساعة بالإسكندرية.. أم تقتل طفلتها صفعا وأب يشنق ابنته بإيشارب

تغيرت مشاعر الأبوة والأمومة عن المعتاد، ففي غضون 24 ساعة فقط، شهدت محافظة الإسكندرية جريمتي قتل أبشع من بعضهما، الأولى حين قتلت أم طفلتها صاحبة الـ12 سنة، بسبب سقوط قطعة كيك من يدها على الأرض، وفي الثانية، قام أب بشنق ابنته صاحبة الـ14 سنة، قبل أن يفر هارباً.

أم تقتل بنتها بسبب قطعة كيك

انزلقت قطعة كيك من يد الطفلة صاحبة الـ12 سنة، وسقطت على الأرض، فاستجمعت أمها كافة قوتها وضربت ابنتها الصغيرة بصفعة قوية على وجهها، كانت سبباً في فقدان الطفلة حياتها، حيث ارتطمت بأحد جدران المنزل، قبل أن تسقط على الأرض جثة هامدة.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني الرمل، بورود بلاغ من مفتش الصحة يفيد بوجود شبهة جنائية في وفاة طفلة داخل منزل أسرتها بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص وجود جثة طفلة تُدعى «رحمة ع. ع.»، 12 سنة، ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين وجود آثار دمات بالوجه.

وبسؤال والدتها «ن. م. ح.»، ربة منزل، قررت أنها تناولت وجبة من الكيك بصحبة طفلتها المتوفاة وشقيقتها الأخرى، وبعدها أصيبت الطفلة بحالة إعياء مفاجئة، وسقطت على الأرض جثة هامدة، بعدما لفظت أنفاسها.

إلا ان رواية الأم لم تتوافق مع شكوك مفتش الصحة، أو مناظرة الجثة، التي أثبتت وجود آثار اعتداء على الطفلة المجني عليها، وبتطوير مناقشة الأم وتضييق الخناق عليها، اعترفت بتعديها على الطفلة بصفعها على وجهها، مما أدى إلى ارتطام رأسها بالحائط.

وأضافت أنها لم تقصد قتل ابنتها، وإنما كانت تحاول تأديبها بعدما أسقطت قطعة كيك على الأرض، مشيرةً إلى أن الطفلة أصيبت بنوبة ترجيع، وفشلت محاولات إنقاذها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، بإشراف المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه، أمرت بحبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليها تهمة التسبب في قتل طفلتها، كما أمرت باستدعاء والد المجني عليها لسؤاله، وسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

أب يشنق ابنته بالإيشارب

بعد الجريمة الماضية بساعات قليلة، أقدم أب على قتل ابنته صاحبة الـ14 سنة، حيث قام بخنقها، مستخدماً «إيشارب» أحكمه حول رقبتها، وبينما كانت الصغيرة تحاول الإفلات، زاد من عزمه وقوته للتخلص منها، دون أن يلتفت إلى نظرات عينيها الممتلئة بالرجاء، ولا تعبيرات وجهها التى تعكس ضعفها، ولم يحن لدموعها التى انهمرت من عينيها، ولم يتركها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم فر هارباً، وترك ابنته جثة هامدة.

تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء محمد عبد الوهاب، يفيد بمقتل طفلة خنقاً، داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة المنتزة، وعلى الفور، انتقل فريق من ضباط المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة تُدعى «حنين م. ح. م.»، ترتدي كامل ملابسها، ومسجاة على الأرض، وتبين وجود «إيشارب» يحيط بعنقها.

وبسؤال الجيران، أقروا بقيام والد الفتاة، ويُدعى «م. ح. م.»، بقتلها، حيث كان يعيش مع ابنته بمفردهما داخل الشقة، بعد انفصاله عن والدة الطفلة، وبسؤال الأم، اتهمت طليقها بقتلها، وتمكن رجال البحث الجنائي من تتبع خط سير الأب المتهم بقتل طفلته، وتحديد مكان اختبائه، حتى أمكن ضبطه، وبمواجهتة اعترف بارتكاب الواقعة، وقتل طفلته «حنين»، معللاً ذلك بسوء سلوكها، واعتيادها ترك المنزل دون إذنه.

تم تحرير المحضر اللازم بالوقعة، برقم 1372 لسنة 2021، بقسم شرطة المنتزه، وتم إخطار النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق، حيث قام فريق من نيابة شرق الكلية بالانتقال إلى مشرحة كوم الدكة، وسط الإسكندرية، لمناظرة جثة الطفلة، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وبعد سماع شهود الواقعة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.