عاجل.. تفاصيل زلزال شعر به أهالي الإسكندرية ومطروح ودمياط: له تبعات

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل زلزال تعرضت له جزيرتي قبرص وتكريت مساء اليوم، وشعر به أهالي محافظات السواحل الشمالية (الإسكندرية ومطروح ودمياط)، لافتا إلى أنه وقع في الساعة 4.27 دقيقة بتوقيت مصر، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الزلزال كان على عمق 50 كيلو متر، ويبعد 420 كيلو عن مدينة دمياط، موضحاً أنه شعر به عدد من المواطنين في محافظات السواحل الشمالية دمياط والإسكندرية ومطروح.

وأكد رئيس المعهد، أن الهزة لم ينتج عنها خسائر في مصر أو أي أضرار، موضحاً أن الخسائر كانت في منطقة وقوع الزلزال بجزيرة تكريت.

كما أكد أن هذه الهزة سيكون لها تبعات جديدة.