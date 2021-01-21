تشميع 3 مقاهٍ وتحرير 38 محضرا لمنشآت في الإسكندرية 

شهدت محافظة الإسكندرية، حملتين مكبرتين، اليوم الخميس، بنطاق أحياء وسط وغرب، أسفرتا عن تشميع 3 مقاه وتحرير 38 محضرا لمنشآت، تفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وتعليمات محافظ الإسكندرية.

البداية من حي وسط حيث شن حملة مكبرة للتفتيش علي المطاعم، الكافيهات، المقاهي والمحلات، بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس الحي، تم خلالها التفتيش علي المنشآت المذكورة بشوارع «صفية زغلول، فؤاد ، والنبي دانيال»، لمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا علي سلامة وصحة المواطني،؛ بمشاركة الإدارات المعنية.

وأسفرت الحملة عن إغلاق مقهى بشارع فوزي معاذ من صفية زغلول، لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى رفع عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة، كما تم في السياق ذاته التنبيه والتشديد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات و أدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صنادق القمامة، والتنبيه علي المواطنين المترددين علي المحال بالإلتزام بالاجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامتهم.

ومن وسط إلى الغرب، قادت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، حملة مكبرة بشارع الأمان وشارع المكس وصينيه الورديان بمنطقة مينا البصل وذلك للتفتيش على المحال التجارية والعامه وصلاحية الأطعمة واللحوم والشروط البيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية ومدي الإلتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 2 مقهى بشارع الأمان لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير محاضر للرصد البيئي وتحرير عدد 9 محاضر امن صناعي لعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحرير عدد 13 محضر صحة وعدد 8 محاضر تموين وعدد 8 محاضر شئون بيئة.

ورفعت الحملة كافة المخالفات والاشغالات وتم التحفظ على عدد 90 كوبا زجاجيا وعدد 12 كرسيا وعدد من الاطباق والشماسي والانابيب وفاترينه متحركه بالاضافه الي عدد من الإشغالات المتنوعة

وتم التشديد علي أصحاب المحلات بضرورة الإلتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأكدت رئيسة الحي، على عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات أو اشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطن وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.

جاء ذلك بوجود الصحة والطب البيطري والأمن الصناعي وتموين غرب وشئون البيئة محافظة وسكرتير عام الحي وإشعال الطريق والمتابعة الميدانية وشئون البيئة ورخص المحلات بالحي.