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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 -1-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:22 ص | الجمعة 22 يناير 2021
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة من الأساسيات في عمليات البحث اليومي التي يعكف المواطنين على متابعتها فرض بفرض للتأكد من المواعيد.

وترصد «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان حسب التوقيت المحلي لعدد من المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والغربية وبني سويف على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:03

أذان المغرب 05:24

أذان العشاء: 06:44

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:26

أذان الظهر: 12:12

أذان العصر: 03:07

أذان المغرب: 05:27

أذان العشاء: 06:48

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 03:01

أذان المغرب 05:21

أذان العشاء: 06:43

 

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:08

أذان المغرب 05:29

أذان العشاء: 06:48

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 03:07

أذان المغرب 05:28

أذان العشاء: 06:46

مواقيت الصلاة اليوم في مطروح

أذان الفجر: 05:37

أذان الظهر: 12:23

أذان العصر: 03:17

أذان المغرب 05:37

أذان العشاء: 06:59

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:06

أذان المغرب 05:26

أذان العشاء: 06:46

 

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:03

أذان المغرب 05:23

أذان العشاء: 06:45

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:01

أذان المغرب 05:21

أذان العشاء: 06:43

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