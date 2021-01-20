مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 -1-2021 في مصر

يحرص المسلمون على معرفة مواعيد الصلاة، التي تختلف بمعدلات بسيطة يوميًا بسبب تحول الفصول، مما يجعل العديد منهم على البحث عن مواقيت الصلاة الصحيحة بشكل يومي.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» مواعيد الصلاة وموعد رفع الأذان حسب التوقيت المحلي لعدد من المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والغربية وبني سويف على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:01

أذان المغرب 05:21

أذان العشاء: 06:43

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:26

أذان الظهر: 12:11

أذان العصر: 03:05

أذان المغرب: 05:24

أذان العشاء: 06:46

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:04

أذان المغرب 05:24

أذان العشاء: 06:44

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:22

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:01

أذان المغرب 05:21

أذان العشاء: 06:43

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 02:59

أذان المغرب 05:19

أذان العشاء: 06:41

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 03:00

أذان المغرب 05:20

أذان العشاء: 06:41

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:07

أذان المغرب 05:27

أذان العشاء: 06:46

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 12:04

أذان العصر: 03:06

أذان المغرب 05:26

أذان العشاء: 06:45

مواقيت الصلاة اليوم في مطروح

أذان الفجر: 05:37

أذان الظهر: 12:22

أذان العصر: 03:15

أذان المغرب 05:35

أذان العشاء: 06:57